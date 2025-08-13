Debido a la grave crisis económica que afrontan los entes de salud en el departamento de Córdoba, tanto de la red pública como la privada, la gobernación convocó a una mesa de trabajo con estos actores y hubo el compromiso de pago, plazos y una ruta de trabajo que mejorará el flujo de recursos desde las EPS hacia los centros asistenciales.

El Gobernador Erasmo Zuleta Bechara lideró la mesa de trabajo en la que dejó sentada su preocupación por la situación de la salud del departamento; “porque si no fluyen los pagos se puede afectar la prestación de los servicios de salud y eso no podemos permitir que pase”,A la mesa de trabajo concurrieron las EPS, clínicas, hospitales y la Supersalud, y su objetivo se cumplió porque fue firmada un acta de compromiso que establece una ruta de trabajo a seguir.

La deuda, a corte del 31 de marzo de 2025, según el reporte de la circular conjunta 030 de 2013, supera los 1.3 billones de pesos ($1.344.224.091.680), siendo la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional, la que mayor deuda acumula con $524.420.900.000, de acuerdo a lo presentado por el secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Javier Olea Blanquicet, quien indicó que la cartera total se concentra en 230 IPS de todo el departamento,198 privadas y 32 públicas.

El director departamental de Fenalco, Luis Martínez García, destacó el gran paso que se dio a través de esta mesa:

“Lo primero es la voluntad política de la gobernación, que eso para nosotros es muy importante como federación, sentir que estamos acompañados por el Gobierno departamental. Lo segundo, la presencia de la Superintendencia de Salud, una respuesta inmediata del Gobierno que hoy se hizo presente con voluntad política de solucionar el problema. Disposición de las EPS a empezar los pagos, también muy positivo; todas las EPS estuvieron de acuerdo con los compromisos y si se cumplen, tendremos ya la cesación de los impagos y el inicio de los pagos de las EPS. Ahora lo que falta es que se cumplan los plazos”.

Lea también: “No queremos vivir lo mismo del pasado”: gobernador de Córdoba pidió claridad sobre diálogos de paz con el Clan del Golfo

Entre los acuerdos y compromisos que hubo es que a más tardar el 21 de septiembre esté conciliada la cartera de todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tanto públicas como privadas, con presencia en el departamento de Córdoba y con las diferentes entidades responsables del pago. Es decir, todas las EPS a corte 30 de junio de este año. Frente a la cartera de Nueva EPS ésta garantizará el flujo de recursos mes a mes a las distintas IPS. De esta forma asegurando la prestación de los servicios a partir del próximo giro, en el mes de septiembre.

Además habrá mesas de trabajo para concertar cuentas a corte del 30 de junio entre IPS y EPS, plazo 21 de septiembre para resultados; asistencia de las EPS con personal que tenga capacidad de decisión a las Mesas de Concertación de Circular 30 para los días 21 y 22 de agosto, con el fin de que se generen compromisos de pago. En este punto, el superintendente delegado para Entidades Territoriales, Fabio Parra, quien participó en la mesa, insistió en el cumplimiento por parte de las EPS.

Establecerán un plan de pago – acuerdo de pago de cifras posibles de desembolsos viables por parte de las EPS a IPS, que permita un cálculo de flujo de sostenimiento real; garantizan la postulación de giro por parte de las EPS (mes a mes) para impactar positivamente el flujo de recursos de las IPS y realizarán una mesa de participación de la Política Pública de Salud de las agremiaciones científicas para escuchar el talento humano.

El primer seguimiento de los compromisos pactados será en la primera semana de octubre.