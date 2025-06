Un plan de ataque en su contra que comprometería, incluso, su integridad física, y que se evidencia en las redes sociales, denunció en las últimas horas el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo.

El líder de las universidades públicas en Colombia aseguró a través de un video que las amenazas ya están puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Agregó que los organismos de seguridad de la alma máter descubrieron “un plan criminal tendiente a la difamación, al daño al buen nombre y ataque a dignidad”, y este estaría siendo fraguado sede la sede de la Universidad en Berástegui.

Además detectaron la presencia de personas extrañas en el claustro, y estas tendrían la intención de hacerle daño físico o materializar alguna acción criminal en su contra.

“Tienen diseñados panfletos difamatorios y agraviantes a la honra y buen nombre del rector, que serán distribuidos en la Feria Ganadera, parada folclórica y concierto de finalización de semestre; este plan ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”, expresó el catedrático Jairo Torres Oviedo este lunes 16 de junio.

Hago pública una denuncia que duele y preocupa: se ha detectado un plan criminal en mi contra, que compromete incluso mi integridad física. Difamación, panfletos y presencias extrañas en el campus hacen parte de una estrategia vil que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía pic.twitter.com/Jq3ISYjGYH — Jairo Miguel Torres Oviedo (@JTorresOviedo) June 17, 2025

“La invitación a quienes representan el pasado y se niegan a construir el presente; es al debate de las ideas en el escenario universitario. No deben continuar instrumentalizando estudiantes y aprovechando su condición de vulnerabilidad para manipular; no es sembrando odios contra el rector para ganar espacios institucionales que con su mediocridad no han podido lograr. Recuerden que la única violencia permitida debe ser el mejor argumento”, sostiene el rector.

Finalmente el directivo académico hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad estos hechos, protejan su vida, garanticen su seguridad y esclarezcan el entramado detrás de las acciones, “que no pueden quedar en la impunidad”.

La invitación desde la institucionalidad a la sociedad civil, es a defender a la universidad como el bien más valioso que tiene Córdoba.

Diversos estamentos institucionales ratifican su solidaridad irrestricta con el rector y el compromiso con la defensa de la vida, la verdad y la institucionalidad que representa.