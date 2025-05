En el corazón del departamento de Córdoba, cerca de Montería, hay una vereda llamada ‘El Pantano’, y allí, desde hace más de dos décadas, muchos hombres han tomado una decisión poco común.

Estos hombres se han sometido voluntariamente a la vasectomía. No por presión médica ni por políticas estatales, sino por una propuesta radical impulsada por un empresario, que era tener tierras fértiles a cambio del compromiso de no tener más hijos.

La historia comenzó en 2002, cuando Erwin Goggel, un empresario suizo-colombiano con interés en proyectos sostenibles, adquirió una extensa zona rural para reforestar. Sin embargo, al ver la pobreza extrema que rodeaba sus terrenos, cambió su plan inicial.

Los informantes Empresario de origen suizo ofreció tierras por hacerse la vasectomía.

Inspirado por la conciencia social heredada de su padre, quien durante su juventud en Colombia se volcó a ayudar a niños huérfanos, Goggel ideó un nuevo enfoque.

“La tierra no puede prosperar si la gente pasa hambre. No es justo pedir que cuiden un bosque cuando no tienen con qué alimentar a sus hijos”, explicó años después.

En el programa de Caracol Televisión, ‘Los Informantes‘, mostraron cómo nació una propuesta polémica pero efectiva, que era ofrecer tierras cultivables a quienes se comprometieran a no seguir ampliando sus familias. La condición era realizarse una vasectomía.

Luis Enrique Velázquez, campesino de 30 años, fue uno de los primeros en aceptar. “Tenía miedo al principio, pero me informé. Me hablaron claro, y entendí que era una decisión para el bien de mi familia”, relató tras someterse al procedimiento en Profamilia, en Montería.

Los informan Uno de los hombres que se realizó la vasectomía.

Junto a él, más de un centenar de hombres se unieron. Primero, algunos recibieron un incentivo económico de casi dos millones de pesos, suficiente para invertir en herramientas, animales o pequeños negocios.

Más tarde, llegaron las tierras, 3,5 hectáreas por familia, entregadas mediante la Fundación Tierra y Casa, creada por Goggel para gestionar el proyecto.

Los informa Habitantes de El Pantano.

La transformación fue visible. Las familias construyeron casas con madera y palma, cultivaron y criaron animales. En lugar de migrar a las ciudades o depender de ayudas estatales, muchos se convirtieron en autosuficientes.

“La idea no era castigar la paternidad, sino promover la responsabilidad”, explicó el empresario. “No se trata de decirle a la gente cuántos hijos tener, sino de invitarlos a pensar si pueden garantizarles una vida digna”.

Aunque la iniciativa nunca fue parte de un programa oficial, ni contó con respaldo estatal, logró cambiar el destino de decenas de familias. Claro, no faltaron las críticas.

Erwin Goggel destacó que no pretende que su proyecto sea replicado de forma exacta. “No es una fórmula mágica”, aclara. “Pero puede ser un ejemplo de cómo una decisión individual, bien informada y acompañada, puede ayudar a romper el ciclo de miseria que se hereda de generación en generación”.

¿Qué es la vasectomía?

Según algunos medios especializados, la vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico y permanente que se realiza en hombres. Consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta el semen que se expulsa durante la eyaculación.

Es un procedimiento ambulatorio, lo que significa que no requiere hospitalización. Generalmente se realiza con anestesia local y dura aproximadamente 10 a 20 minutos.

No afecta la capacidad para tener relaciones sexuales, ni el deseo, ni la eyaculación, pues el semen sigue saliendo, pero sin espermatozoides. Este último punto es el que más le preocupa a los hombres que piensan que nunca podrán ser iguales de activos, pero los médicos han desmentido este pensamiento.

El hombre sigue siendo fértil durante algunas semanas después del procedimiento, ya que pueden quedar espermatozoides en el conducto. Por eso, se recomienda usar otro método anticonceptivo hasta que el médico confirme que ya no hay esperma en el semen.