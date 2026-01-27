El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante Policía Metropolitana de Santa Marta, confirmó en la tarde de este martes 27 de enero la detención de un sujeto conocido con el alias de Bebo e integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, donde cumpliría su rol de sicario.

El alto oficial confirmó que la detención se realizó en medio de labores de registro y control adelantadas en el sur de Santa Marta, cuando alias Bebo se movilizaba en una motocicleta y fue requerido por uniformados para una requisa personal. Luego se verificó que este tenía un requerimiento de un juzgado de la ciudad por el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, este sujeto estaría vinculado a diferentes hechos contra la vida ocurridos en la ciudad de Santa Marta en el año 2025, en específico un crimen ocurrido en el mes de agosto del año anterior frente a la Terminal de Transporte de la capital del Magdalena.

”La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o los canales institucionales, garantizando absoluta reserva”, manifestó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde se adelantan las respectivas audiencias de legalización y la imposición de la medida.