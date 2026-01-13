La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España, Francia y Colombia, en la mañana de este martes, por causas todavía desconocidas.

Leer también: Jennifer Lawrence deslumbró con su ‘look’ en los Globos de Oro: las transparencias y las flores fueron protagonistas

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que “los posts no se están cargando en este momento” y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 15.30 horas (hora de España), la página Downdetector destaca 495 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 5.000.

Esta incidencia se ha producido en diversos países, puesto que Francia contaba a esa misma hora con más de 1.120 reportes e Italia sumaban 900 incidencias.

Importante: Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, los más nominados a Premio Lo Nuestro

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta.

En Colombia, los usuarios han reportado que el contenido para ver no carga ni se puede inisiar sesión.