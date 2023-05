La Ley del Montes | Calma, mucha calma, presidente

El presidente de la República no es juez ni fiscal, no absuelve, ni condena. Punto. Sus graves señalamientos sobre presuntos actos de encubrimiento por parte de funcionarios de la Fiscalía General, cercanos al fiscal Barbosa, deben tramitarse por canales regulares. No es a punta de trinos altisonantes como el presidente puede contribuir a las relaciones armónicas con otras ramas del poder público. Por graves que sean los señalamientos –según el presidente– es la Fiscalía General la que debe investigar de forma autónoma los hechos denunciados.

El fiscal delegado Daniel Hernández –señalado por Petro– develó una presunta persecución en su contra por cuenta de decisiones que tomó en el caso del empresario Carlos Mattos. El fiscal delegado Hernández también ha denunciado presuntos actos de corrupción por parte de quien hoy lo señala de ser cómplice en la desaparición y muerte de unas 200 personas, crímenes que habrían sido realizados por el llamado Clan del Golfo. Como puede verse, se trata de un complejo asunto de denuncias y contradenuncias, de acusados y acusadores, en el que debe permitirse a la justicia actuar con absoluta independencia y sin presiones, como parecer ser el caso del presidente Petro, quien decidió tomar partido por una de las partes involucradas.