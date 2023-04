“Petro se siente acorralado”: Santos sobre la crisis política en el Gobierno

Este miércoles el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos nuevamente dio declaraciones acerca del modelo de salud en Colombia, luego de las críticas del presidente Gustavo Petro.

En su intervención, el expresidente hizo a dialogar acerca del proyecto y reconoció que hay aspectos que deben ser corregidos.

“Si no hay diálogo y consenso no se le puede solucionar los problemas a la gente (...) Sí, la salud requiere mejoras, pero no destruyamos lo bueno que se viene construyendo hace 40 o 50 años”, dijo en Blu Radio.

Noticia en desarrollo...