Vargas Lleras advierte que Petro buscará fiscal y procurador de bolsillo

Agregó en este sentido que con el articulado "se recompondría la Corte Suprema y el Gobierno tendría mayor injerencia con la entrada de esos nuevos magistrados a la hora de decidir y elegir fiscal y procurador, definir quién va a ser el próximo registrador o cómo se van a reemplazar las vacantes de los magistrados cuyos periodos se vencen".

Y concluyó Vargas Lleras que "no es cierto que la Sala Civil de la Corte Suprema esté agobiada de trabajo. Me tomé la molestia de pedir unos indicadores, y le podría afirmar con toda claridad: la Sala Civil de la Corte se encuentra al día, no está congestionada. En la Sala Civil todos los recursos extraordinarios y de revisión son evacuados en seis meses, los conflictos de competencias en 15 días. Anualmente tramita más de 9 mil tutelas de manera inmediata, Así, que este argumento no es cierto".