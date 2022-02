La política colombiana no puede caer en dogmatismos: Alejandro Gaviria

El precandidato presidencial avalado por el movimiento ‘Colombia tiene Futuro’ Alejandro Gaviria se refirió a los señalamientos realizados por el también precandidato Jorge Enrique Robledo.

Robledo en una decisión tomada con su partido Dignidad denunció que Gaviria infringió, según el senador, los acuerdos de unidad de la Centro Esperanza y por tal motivo decidió romper relaciones con su compañero de consulta.

Ante esta nueva tormenta en el centro, Alejandro Gaviria manifestó que la política colombiana, “no puede caer en dogmatismos”

“Hay dos señalamientos que yo quisiera diferenciar: el primero es que él dice que yo he tenido apoyos políticos. Los acuerdos del cónclave que ocurrieron en el mes de noviembre dicen que apoyos institucionales no están permitidos, pero ese documento dice de manera clara en su punto 7 que apoyos individuales de todas las corrientes ideológicas están permitidos y yo he recibido apoyos individuales”, explicó Gaviria

Insistió que él como precandidato sostiene reuniones con líderes de diferentes sectores.

“Robledo dice que yo tuve conversaciones con dos líderes políticos como Germán Vargas Lleras y César Gaviria, pero fueron conversaciones. No hubo acuerdos de fondo, fueron centradas en asuntos programáticos (…) Yo tengo conversaciones con líderes religiosos, sociedad civil, académicos”, comentó.

Cabe resaltar que hace algunos días Jorge Robledo explicó que ante el incumplimiento de Gaviria, definió junto a su colectividad no recibir ni mantener las relaciones con Gaviria

“Si yo gano él no debe respaldar mi candidatura y si él gana yo no lo respaldaré, no quiero estar en su campaña y no quiero hacer parte de nada que tenga que ver con este caballero. En política hay que ser serios y hay que ser coherentes”.