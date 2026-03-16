Este lunes 16 de marzo estaba programada la diligencia de práctica de declaraciones en el proceso de pérdida de investidura que se adelanta en contra de Roy Barreras por las supuestas presiones para acceder a cuotas burocráticas en la Dian. Sin embargo, esta quedó aplazada mientras se resuelve un recurso de apelación, según conoció EL HERALDO.

En la diligencia estaba previsto que declarara Luis Carlos Reyes, fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano, y la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta.

No obstante, el Consejo de Estado ordenó correr traslado de la sustentación del recurso a los demás sujetos procesales por el término previsto en la ley, para que puedan pronunciarse antes de que el expediente sea remitido al magistrado que corresponda por reparto.

Una vez se cumpla ese trámite, el expediente será enviado al despacho que asumirá la apelación, instancia que revisará la decisión adoptada en febrero sobre las pruebas solicitadas.

La providencia también señala que, una vez se resuelva la impugnación y la decisión quede en firme, el expediente deberá regresar al despacho para fijar una nueva fecha y hora para la práctica de las declaraciones decretadas dentro del proceso.

En su momento, Luis Carlos Reyes reveló que Roy Barreras le pidió hace unos meses nombrar “fichas suyas” en la Dian de Buenaventura y Cali.

Esto ocurrió cuando Reyes fungía como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Barreras se desempeñaba como presidente del Senado de la República.

“Varias personas me pidieron la Dian de Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pidió (…) y Cali”, dijo Reyes.

Luis Carlos Reyes indicó que Roy Barreras se presentó luego de que fue nombrado como director de la Dian.

“Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor: vas a ser ministro, tú vas a esto y a lo otro. Eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’”, dijo al medio capitalino.

Luego de ese encuentro, Barreras le había entregado varias hojas de vida al ministro Reyes para que pudieran ser nombrados en diferentes seccionales de la Dian.

“Tiene mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, expresó.