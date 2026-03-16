El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, la primera integrante confirmada de su eventual gabinete sería la reconocida bióloga Brigitte Baptiste, quien asumiría el Ministerio de Ambiente.

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Durante una intervención pública, Fajardo explicó que Baptiste ya conoce la decisión y que su nombre no fue mencionado de manera improvisada, sino como parte de un proceso de trabajo conjunto que han desarrollado desde hace varios años.

“Es la primera persona que va a ser parte del gabinete en términos formales y va a ser la ministra de Medio Ambiente”, afirmó el exgobernador de Antioquia, al destacar la trayectoria académica y profesional de la científica.

Fajardo resaltó que Baptiste cuenta con una sólida formación en temas ambientales, además de experiencia en el ámbito académico y en la gestión de políticas públicas relacionadas con la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas.

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“Es una persona que ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo, tiene la formación académica, el conocimiento y la experiencia”, señaló el candidato, quien también subrayó su capacidad para abordar los problemas ambientales con un enfoque práctico.

El aspirante presidencial agregó que, además de su conocimiento científico, Baptiste “sabe de pragmatismo, de cómo se resuelven los problemas”, por lo que considera que sería la persona adecuada para liderar la cartera ambiental.

“Es la mejor. No tengo la menor duda”, concluyó Fajardo al referirse a la posible designación.