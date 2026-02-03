Poco a poco se van conociendo más detalles de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, donde hablaron de algunos temas clave como Venezuela y la lucha contra las drogas.

“Me sorprendieron varias cosas de esa reunión”: Petro tras encuentro con Trump

Lo que más ha llamado la atención del encuentro entre ambos mandatarios han sido los detalles que intercambiaron, pero sin duda uno de los más relevantes fue una gorra que, al parecer, le dio Trump a Petro antes de su salida del Salón Oval, donde se reunieron por aproximadamente dos horas.

En algunas fotografías compartidas por la Casa de Nariño se logra ver al presidente Petro saliendo con algunos funcionarios que integraron su comitiva en Washington: el embajador Daniel García-Peña; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la canciller Rosa Villavicencio. Lo que llamó la atención de las imágenes es una gorra roja que llevaba el primer mandatario en su mano izquierda y que llevaba el lema: “Make America Great Again”.

Presidencia

En las imágenes se ve al jefe de Estado colombiano sonriendo mientras recibía otras gorras con el mismo mensaje que se ha convertido en uno de los lemas que más ha impulsado Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

La Casa Blanca dice que Trump entró a la reunión con Petro “con muy buena disposición”

Este mensaje, que suele abreviarse como MAGA, también se convirtió en una identidad política y movimiento entre sus seguidores.

Presidencia

Además, el presidente Trump le dijo a Petro que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.

Petro publicó además otra foto del libro ‘Trump, the art of the deal’ que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: “Eres genial”.

“¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”, señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto.