La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, reveló este sábado los millonarios gastos de los viajes oficiales que ha realizado el presidente Gustavo Petro al exterior durante los más de tres años que lleva en el poder.

A través de un derecho de petición, la congresista obtuvo un informe del Ministerio de Defensa con las cifras oficiales que ella solicitó. En los documentos se detallan todos los destinos internacionales a los que ha viajado Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 6 de noviembre de 2025.

Además, se revelan los gastos en dólares de cada viaje por conceptos de alojamiento, transporte, alimentación y combustible.

"De acuerdo con cifras oficiales, Gustavo Petro ha ejecutado más de 58 viajes internacionales en 3 años y 4 meses. En gastos de alojamiento se ha gastado 82.018,22 USD en transporte 2.434.206,72 USD y en alimentación 80.463,41 USD. En total: 2.596.688,35 USD, lo que equivale a $10.386.753.400, son más de 2 millones y medio de dólares", señaló Cabal en su cuenta de X.

Indicó también que el presidente Petro realizó, hasta noviembre de 2025, “aproximadamente 1,45 viajes, más de uno internacional cada tres semanas”.

“Petro es el que más viajes internacionales ha hecho y con menos resultados de gestión”, cuestionó.

En cuanto a los gastos en combustible, María Fernanda Cabal expuso que “Petro ha usado la suma de $12.001.819.476,00, lo que equivale a 3 millones de dólares”.

“Mientras gasta a manos llenas de los impuestos de los colombianos decreta una Emergencia Económica con la que pretende sacarle más plata a los ciudadanos”, sostuvo.

Igualmente reveló que los vuelos internacionales realizados por Petro han generado una huella de carbono equivalente a 4.289,03 toneladas de CO2.

“Que se presenta ante el mundo como una figura ‘anti calentamiento global’ ha generado una huella de carbono equivalente a 4.289,03 toneladas de CO2. El falso ambientalista ha emitido lo mismo que 930 carros funcionando sin apagarse durante un año”, criticó.