La radicación de un comité para recolectar más de tres millones de firmas con el fin de convocar una asamblea constituyente, presentada este viernes ante la Registraduría, desató un fuerte rechazo de la oposición y de sectores independientes al gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

En la tarde del viernes, un grupo de líderes sociales, respaldado por el Gobierno nacional y del que hace parte el exministro de Igualdad Carlos Rosero, inscribió formalmente ante la Registraduría el comité promotor de una asamblea constituyente.

La iniciativa deberá superar el umbral de más de tres millones de firmas para que su eventual convocatoria sea discutida en el Congreso de la República.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que el Gobierno únicamente acompaña una iniciativa de origen popular. No obstante, la propuesta generó cuestionamientos inmediatos desde distintos sectores políticos.

El representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero, recordó el compromiso que, según dijo, adquirió el hoy presidente en 2018. “No convocaré a una asamblea constituyente”, escribió de forma satírica para señalar lo que considera un incumplimiento.

Una posición similar expresó la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró: “Prometió respetar la Constitución del 91, firmó en mármol que no haría una constituyente y hoy en su autoritarismo embarca al país en ese delirio”. Para la congresista, la propuesta sería una estrategia para “engañar incautos”.

Otros líderes independientes advirtieron que la convocatoria de una asamblea constituyente podría responder a intereses políticos en medio del escenario electoral.

Alejandro Gaviria, exministro del gobierno Petro, afirmó: “La Asamblea Constituyente no tiene como propósito el cambio social. Es una estrategia política para quedarse en el poder”.

Gaviria sostuvo que, a través del comité, se buscarían recursos para campañas y un espacio para que el presidente y sus ministros participen en política de manera indirecta. Además, señaló que desde el Ejecutivo se continuará “desgastando las instituciones con fines electorales”, con ataques a las cortes, el Congreso y el Banco de la República.

“El gobierno nunca ha presentado un argumento serio sobre los supuestos obstáculos constitucionales al cambio social. Esta propuesta es un engaño, pero un engaño peligroso”, concluyó.

El candidato presidencial Sergio Fajardo se sumó a las críticas y sostuvo que la iniciativa busca intensificar la polarización política.

“Otra trampa sacada del bolsillo para aumentar la polarización y ocultar el fracaso del gobierno de Petro que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción”, afirmó.

En un comunicado conjunto, los integrantes de la denominada Gran Consulta por Colombia manifestaron su oposición a la propuesta. “Colombia no necesita una nueva Constitución. Necesita un nuevo gobierno que sí respete la ley y la haga cumplir”, señalaron los seis precandidatos presidenciales. “No necesitamos un dictador, preservemos el Estado de Derecho”, agregaron.

El rechazo también se extendió a autoridades regionales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró: “Colombia no necesita una Constituyente para que Petro se perpetúe en el poder”.

Según Gutiérrez, el país requiere “mantener la democracia y que el 7 de agosto de 2026 tengamos un nuevo Presidente que sí mire hacia las regiones y esté del lado de la gente y no del lado de las estructuras criminales”.