El Centro Democrático confirmó este lunes su respaldo a la participación de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, un proceso político que se realizará el próximo 8 de marzo y que busca definir un candidato único para enfrentar al aspirante del actual Gobierno en las elecciones presidenciales.

Según informó la colectividad, la decisión fue adoptada de manera conjunta por la bancada en el Congreso, los candidatos al Legislativo y las directivas del partido. El objetivo central es avanzar hacia un proceso de unidad que permita consolidar una alternativa política frente al Gobierno nacional.

El respaldo del Centro Democrático a Paloma Valencia se enmarca dentro de una estrategia para fortalecer la oposición y presentar una propuesta común de cara a los comicios presidenciales.

El partido reiteró que su agenda programática estará enfocada en temas como la seguridad, la recuperación institucional y la protección de los recursos públicos. En ese sentido, la colectividad destacó que Paloma Valencia ha planteado fortalecer a la Fuerza Pública y trabajar en la recuperación del sistema de salud.

Asimismo, se mencionó la intención de proteger el ahorro de los trabajadores, impulsar una reducción de impuestos para los ciudadanos y disminuir el gasto burocrático, con el fin de redirigir mayores recursos hacia la inversión social.

Dentro de los lineamientos expuestos, el Centro Democrático señaló que la propuesta incluye una educación orientada al empleo, con ciclos cortos y pertinencia laboral. También resaltó que Paloma Valencia no ha participado en prácticas de clientelismo ni en hechos de corrupción, y que su trayectoria política se ha caracterizado por la transparencia y la firmeza.

El partido recordó, además, que la precandidata ha mantenido una postura crítica frente a la corrupción en el actual Gobierno y ha liderado acciones jurídicas, entre ellas la demanda que derivó en la inexequibilidad del Ministerio de la Igualdad.

Finalmente, el Centro Democrático reafirmó su apoyo a Paloma Valencia y aseguró que continuará impulsando una alternativa política que, a su juicio, permita recuperar el rumbo del país, fortalecer la seguridad y restablecer la confianza institucional.