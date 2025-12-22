La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo sí este lunes a la Gran Consulta por Colombia, de la que hacen parte siete reconocidos candidatos de centro y derecha.

Lea también: Revelan que el bus accidentado en Antioquia que transportaba a bachilleres “no cumplía ni con el 20 % de la revisión de la tecnomecánica”

Desde Bucaramanga anunció la aspirante que será parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia, de la que ya hacen parte los precandidatos Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Daniel Palacios.

La candidata uribista ya se había reunido en la mañana del pasado domingo con los integrantes de la consulta de la centroderecha y les habría manifestado su intención de ser parte de esa consulta.

Lea también: Petro defendió decreto de la emergencia económica: “Nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos”

De hecho, los integrantes de la consulta habían informado ese mismo día en sus redes sociales: “Esta mañana de domingo, 21 de diciembre, los seis integrantes de la Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026″.

Por ello, Valencia consultó la posibilidad con el expresidente Álvaro Uribe, el líder natural del Centro Democrático, y él vio con buenos ojos la unión, y escribió en X este lunes en la mañana: “Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del partido. De mi parte, acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”.

Lea también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

También han invitado a la Gran Consulta al ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

La idea es enfrentar con un candidato único al sector petrista, que también tendrá su propia consulta el mismo 8 de marzo de 2026.