El expresidente Álvaro Uribe le echó flores al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y a la propia capital atlanticense por su “transformación fuera de serie”. El exmandatario concedió una entrevista a la revista Semana, se refirió a las distintas regiones del país y al “pugilato” que en su criterio les ha montado el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“(Alejandro) Char es un realizador fuera de serie. No hablo con él hace muchos años. Tal vez desde 2020, que vino por aquí, pero le publico en mis redes muchas de esas obras que hace en Barranquilla. Es una transformación fuera de serie la de esa ciudad y lo digo sin interés político. Y Char ha logrado una cosa: él dice que ya no necesita comprar tiquetes para ir a Bogotá, porque ha logrado un presupuesto de Barranquilla que le da una especie de autonomía. (...) Yo no hablo con él hace mucho tiempo, pero cómo uno no va a apoyar esa gran ejecución de Barranquilla”, expresó Uribe Vélez.

Sobre las distintas regiones del país y su comunicación con el nivel central, el exmandatario señaló: “Nosotros, de corazón, queremos el éxito de todos estos alcaldes y gobernadores, y me parece muy grave lo que ha hecho el presidente Petro. Yo traté bien a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Pregúntele a Antonio Navarro Wolf, que era de la oposición, o lo dijo el doctor Serpa en vida, que era de la oposición. O al doctor Parmenio en Nariño, o a los alcaldes de Bogotá, el doctor Luis Eduardo Garzón. Traté bien a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Me parece muy grave que el presidente Petro lo que haya hecho es montar un pugilato con aquellos que no están de acuerdo con él”.

Finalmente, de cara a las elecciones de 2026 advirtió el expresidente Uribe que “un nuevo gobierno tiene que apoyar a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia por encima de las diferencias políticas, por encima del origen político de su elección. Y un hombre rápido, repentinamente, me dijo: ‘No, Uribe, no se queje de que él discrimina. Es que tampoco les ayuda a los amigos’”.