En medio de un debate de control político este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se denunció que serían 17 los menores de edad muertos en bombardeos y 25 menores de edad muertos en enfrentamientos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La representante Catherine Juvinao, del ala independiente de la Alianza Verde, advirtió que “serían 17 los menores asesinados en bombardeos, y otros 25 menores murieron a causa de la fuerza pública entre 2022 y 2024 por arma de fuego”.

Cuestionó además la parlamentaria que “el Gobierno no informó sobre estas operaciones ni sobre las víctimas. (...) Estamos denunciando una posible opacidad por parte del Gobierno Nacional y de la fuerza pública en el reporte, primero, de los bombardeos y segundo, de las víctimas de estos bombardeos”.

“Tenemos información de Medicina Legal de que hubo dos bombardeos más en 2023 y 2024, en Argelia, Cauca, en donde fallecieron dos menores”, aseveró, agregando que “otros 25 menores perdieron la vida aparentemente en enfrentamientos con la fuerza pública y fueron muertos por arma de fuego. (...) Tenemos 25 menores de edad fallecidos adicionales a los de bombardeos, para un total de 42 menores fallecidos”, sentenció.

Y precisó que estos casos se dieron con siete menores en 2022 en los departamentos de Arauca, Atlántico, Cauca, Nariño y Valle del Cauca; 11 durante el año 2023 en Arauca, Atlántico, Chocó y Valle del Cauca; y siete más en 2024 en Valle del Cauca, Caquetá y Huila.