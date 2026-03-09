Las elecciones legislativas estuvieron cargadas de una buena participación ciudadana, pero también de mucho análisis. Bajo la conducción de la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre, junto con los analistas Óscar Montes, columnista de esta casa editorial; Lucía Avendaño, directora de Barranquilla Cómo Vamos, y Alejandro Blanco, historiador y doctor en Ciencias Políticas, destacaron varios puntos como las victorias de las consultas interpartidistas de Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, así como los resultados de Senado y Cámara.

A su vez, dieron a conocer lo que piensan de cara a la primera vuelta presidencial con las uniones y lo que le depara a cada candidato y partido político en esta contienda electoral.

Las consultas

Alejandro Blanco y Lucía Avendaño enfatizaron que las victorias de Paloma Valencia y Claudia López fueron aplastantes, y más allá que había un notorio favoritismo en sus consultas, destacaron la diferencia abismal en la votación en relación con los segundos de sus listas que fue ron Juan Daniel Oviedo y Leonardo Huertas respectivamente.

“Hubo una diferencia abismal que marcó ambas consultas, y eso es algo que se reflejó mucho. Vamos a ver cómo esto puede tener algún tipo de influencia en las elecciones”, dijo precisamente Alejandro Blanco.

Dentro de ello, Lucía Avendaño enfatizó que por el lado de Roy Barreras, aunque ganó, es como si fuera una pérdida.

“Fue una competencia bastante reñida con Daniel Quintero, pero a diferencia del resto de las consultas, el número de votos fue muy poco, y la diferencia con Quintero no fue mucha”, señaló.

En esa misma línea de consultas, agregó que Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundo en ‘La Gran Consulta por Colombia’, fue uno de los grandes ganadores de la jornada, conquistando más de 1.200.000 votos.

Senado y Cámara

Los analistas tocaron varios puntos como es el caso de los ganadores y perdedores. En primer lugar, los vencedores vinieron siendo el Pacto Histórico en Senado y el Centro Democrático en Cámara.

“Esto quiere decir que estos dos partidos vienen siendo las fuerzas más relevantes en la política colombiana. Conservarán una buena cantidad de curules en el Congreso, así que, los demás tendrán que realizar uniones para lograr una cierta mayoría para poder hacerle frente a estos dos partidos políticos”, destacaron Blanco y Avendaño durante la transmisión realizada por la casa editorial a través de sus plataformas digitales. También indicaron que el partido perdedor de la jornada fue el Conservador.

Sobre el Pacto y CD

Dentro de esta línea, el analista Alejandro Blanco enfatizó que estos dos partidos están entendiendo la dinámica electoral de presentarse como bloque.

“Lo digo porque dentro del sistema de partidos en Colombia, es muy nuevo esto de las listas cerradas, y resulta que ha terminado por ser un verdadero éxito. Esto confirma la gran victoria que precisamente obtuvieron tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico.

La polarización

Sobre este tema, Avendaño expresó que sigue marcada la polarización en Colombia, y que esta se expresa mucho, particularmente en ciertos territorios del país.

“La polarización no solamente la vamos a tener solamente en estas elecciones, sino también que ahora vamos a ver las posiciones mucho más radicalizadas en el presidente o en otras figuras políticas que ahora tienen que aumentar el nivel comunicacional con los ciudadanos, porque ya el tiempo es bastante apretado con respecto a las presidenciales, entonces, no es solamente la polarización que nos dejan los datos de estas elecciones, sino la polarización de postura que vamos a ver de aquí a la elección presidencial”, puntualizó la directora de Barranquilla Cómo Vamos.

¿Y ahora qué viene?

Ambos analistas coincidieron en la transmisión que las alianzas, de ahora de adelante, serán claves para definir la votación en primera vuelta presidencial, pero sobre todo, indican que existen posibilidades que se mencionen dentro de los candidatos perdedores de las consultas las posibles fórmulas vicepresidenciales. “La clave está en cómo se unen de la mejor manera para obtener una buena votación en tiempos donde hay una gran polarización en el país”.