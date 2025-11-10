Ante la crisis que se desató dentro del partido Conservador por la escogencia de su candidato presidencial – pues miembros de la Dirección Nacional anunciaron su respaldo a Carlos Felipe Córdoba – la colectividad informó a sus militantes que otorgará plenas garantías a todos los aspirantes que se inscriban como precandidatos a la Presidencia de la República.

A través de un comunicado, el partido político afirmó que se respetarán “los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, sin pronunciarnos sobre ellos.”

“Invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del Partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes.”, agrega la colectividad.

Asimismo, el partido explicó que cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo.

“El Partido Conservador seguirá posicionando con vigor la vigencia de sus valores fundamentales y defendiendo con la firmeza como lo hemos hecho hasta hoy las instituciones y la democracia.”, puntualiza el comunicado.

“El Partido Conservador está asediado por fuerzas petristas”: Efraín Cepeda

El respaldo de un sector del Directorio Nacional del Partido Conservador a la candidatura presidencial del excontralor Carlos Felipe Córdoba genera nuevas divisiones en la colectividad.

Así lo dejó ver una carta del precandidato presidencial Efraín Cepeda dirigida a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel Scaff, y a los miembros del Directorio, en la que expresa inquietud por la “coyuntura preocupante” que atraviesa el partido.

El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”, expresó Cepeda en la misiva.

Agregó que esas fuerzas, “inspiradas en una mezcla peligrosa entre el proyecto político del petrismo y las ambiciones oportunistas, buscan un conservatismo dócil, funcional a su causa, despojado de carácter y sometido a las conveniencias del poder”.

Efraín Cepeda dijo que generan suspicacias las más recientes decisiones del Directorio Nacional, específicamente la del 4 de noviembre, cuando se votó por unanimidad unas fechas para la apertura y cierre de inscripciones.

Sin embargo, “de manera intempestiva y sin que nadie lo hubiera solicitado”, esa misma unanimidad se deshizo en cuestión de horas, algo que calificó como “inédito y difícil de explicar”.

“¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto? Son preguntas legítimas que todo conservador tiene derecho a hacerse", sostuvo.

Cepeda señaló que no quiere ver un partido “arrodillado a las presiones por encima de su dignidad” y anunció que seguirá adelante con su aspiración presidencial.

“No voy a dejar inerme al Partido Conservador cuando más nos necesita ante la evidente embestida del petrismo. Seguiré dando la batalla (...). No permitiremos que nos dividan, que debiliten nuestras posibilidades de triunfo en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales o que utilicen nombres ajenos a nuestra colectividad como instrumentos de dispersión, respaldados por esas mismas fuerzas petristas que buscan cooptar al conservatismo desde afuera”, agregó.