BOGOTÁ. La representante Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, oficializó la inscripción de su precandidatura presidencial por la colectividad azul ante la Dirección Nacional del partido.

Esto de cara al proceso interno de selección del candidato único presidencial en el año 2026, designación que se conocerá en los próximos días.

“Hoy doy un paso que me honra profundamente y que asumo con plena conciencia de su significado. Lo hago en nombre de una nueva generación que no quiere heredar la política como un viejo edificio en ruinas, sino reconstruirla desde sus cimientos. Una generación que no llega a la política a repetir lo mismo, sino a renovar sus lenguajes, a marcar nuevos énfasis, a trazar nuevos rumbos”, dijo la parlamentaria.

El acto oficial se hizo desde la región Caribe, en Santa Marta, en donde la precandidata adelantó una agenda regional y participó en diversos encuentros con jóvenes de la colectividad azul.

“El Partido Conservador tiene historia, pero sobre todo tiene futuro, especialmente con nuevas voces que no se quiebran y liderazgos que no se arrodillan”, concluyó la precandidata.