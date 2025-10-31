El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, anticipó algunas palabras este viernes sobre el encuentro que sostendrá en su casa de Rionegro, Antioquia, con el también exmandatario César Gaviria, director del Partido Liberal, de cara a acercar una coalición de la centroderecha que le compita al petrismo en las elecciones de 2026.

“Diré unas palabritas sobre lo social, una vez termine la reunión con el expresidente César Gaviria, invitación que mucho agradezco. Acudiré con el Dr. Vallejo, director del Centro Democrático, en representación de nuestros cinco precandidatos, tres mujeres extraordinarias, las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paula Holguín, el Dr. Miguel Uribe Londoño, y el senador Andrés Guerra”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

“Comprendo el noble afán del expresidente Gaviria de contribuir a que Colombia elija un gran gobierno de mejoramiento democrático el año entrante. De mi parte hice un gran esfuerzo para que el país mejorara. Algo se obtuvo. También hubo errores”, reconoció el ex jefe de Estado en su mensaje.

Y anunció sobre el encuentro con Gaviria Trujillo: “Queremos laborar por el futuro de Colombia. Como viejo siempre quiero que los hijos y nietos sean mejores que uno, y también que la patria sea mejor que ayer, y mañana mucho mejor que hoy. Durante el gobierno del expresidente Gaviria, con su determinación y nuestro trabajo, salieron normas importantes. Después le hizo oposición a mi gobierno, pero en ninguno de esos episodios se habló de puestos o de contratos, tema excluido para el futuro de Colombia”.

Por su parte, la jefa del Partido Oxígeno, la excongresista y excandidata Ingrid Betancourt, también se refirió al encuentro que sostuvo el pasado jueves con el expresidente Uribe en Rionegro: “No aceptamos convertir a Colombia en un paraíso para delincuentes. Con @AlvaroUribeVel hablamos de todo, desde mi gratitud por la esperanza que genera la candidatura de @PinzonBueno hasta del trabajo de unión para rescatar a Colombia y ganar con la/el mejor en primera vuelta. Mientras Petro urde para acabar la democracia, Uribe la defiende”.