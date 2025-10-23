En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la escalada con su homólogo Donald Trump, la cual se ha intensificado en las últimas horas tras las fuertes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, quien tildó al jefe de Estado colombiano de ser “un matón”.

Ante medios internacionales, el mandatario comenzó por referirse a los recientes ataques de Estados Unidos a supuestas ‘narcolanchas’ en el Pacífico, presuntamente en aguas colombianas.

“Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, así sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o así no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el presidente Petro.

Como se sabe, el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al Gobierno de ese país a “cesar este tipo de ataques” y a “respetar las normas que dicta el derecho internacional”.

“El Gobierno nacional reitera su llamado al Gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, expresó la Cancillería.

En desarrollo...