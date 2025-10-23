Desde el Partido Cambio Radical se ambienta una llamativa propuesta, ‘Germán es el man’, en la que se deja entrever una posible candidatura del exvicepresidente y líder natural de esa colectividad opositora, Germán Vargas Lleras, a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

El senador de la colectividad rojiazul, Carlos Fernando Motoa, dio a conocer a través de sus redes sociales una valla en la que se ve la imagen de Vargas Lleras acompañada del texto #GermánEsElMan y junto al propio senador Motoa.

“En tiempos de activistas lo que falta es estadistas. Por eso Germán resuena en las calles y en conversaciones casuales, donde la conclusión siempre es la misma: ese es el indicado”, indicó el parlamentario.

Para Motoa, el también exministro y excongresista es la mejor opción a la Presidencia: “Hasta los mismos ciudadanos han pedido su regreso a la política. Él es una persona con trayectoria, resultados probados en diferentes ámbitos y carácter. Entre tanto, en Cambio Radical seguiremos haciendo oposición argumentada, técnica y constructiva”.

