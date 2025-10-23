Compartir:
Por:  Redacción Política

Desde el Partido Cambio Radical se ambienta una llamativa propuesta, ‘Germán es el man’, en la que se deja entrever una posible candidatura del exvicepresidente y líder natural de esa colectividad opositora, Germán Vargas Lleras, a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Leer más: “Es incendiar la democracia con fósforos electorales”: políticos reaccionan tras anuncio de Montealegre de una Constituyente

El senador de la colectividad rojiazul, Carlos Fernando Motoa, dio a conocer a través de sus redes sociales una valla en la que se ve la imagen de Vargas Lleras acompañada del texto #GermánEsElMan y junto al propio senador Motoa.

Montería no aplicará Ley Seca durante la consulta interna del Pacto Histórico este fin de semana

“En tiempos de activistas lo que falta es estadistas. Por eso Germán resuena en las calles y en conversaciones casuales, donde la conclusión siempre es la misma: ese es el indicado”, indicó el parlamentario.

Le puede interesar: Ministerio de Hacienda propuso aplicar retención en la fuente a los pagos realizados por Bre-B

Para Motoa, el también exministro y excongresista es la mejor opción a la Presidencia: “Hasta los mismos ciudadanos han pedido su regreso a la política. Él es una persona con trayectoria, resultados probados en diferentes ámbitos y carácter. Entre tanto, en Cambio Radical seguiremos haciendo oposición argumentada, técnica y constructiva”.

Lea además: Excanciller Álvaro Leyva denunció al presidente Gustavo Petro ante fiscal de EE. UU. por discurso en Nueva York