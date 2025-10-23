El excanciller colombiano Álvaro Leyva reveló este jueves 23 de octubre que denunció al presidente Gustavo Petro ante la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi.

“Comedidamente solicito a usted, se sirva investigar al señor Gustavo Petro Urrego, actual Presidente de la República de Colombia, por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional suyo, para que de ser pertinente se tomen las medidas a que haya lugar”, indica el documento publicado por Leyva.

Esto en referencia al escándalo generado por el mandatario colombiano en Nueva York, al instar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

“Terminada la intervención oficial de Petro, en espacio amparado por inmunidad diplomática que le permitía o le permitió expresarse libremente, aun haciendo caso omiso de todo recato, ya afuera de predios de la ONU, plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de Jefe de Estado extranjero, resolvió dirigirse a una multitud callejera, megáfono en mano y a voz en cuello, con el propósito de solicitarle a las fuerzas armadas de los Estados Unidos que desatendieran las órdenes del presidente Donald J. Trump, su Comandante en Jefe”, explicó el exfuncionario.

“Semejante petitorio dirigido por el Presidente de Colombia a miembros del servicio activo de la fuerza pública de un país soberano como lo es USA, constituye una conducta delictual subsumida por normas locales, sancionable al tenor de las mismas.”, agregó.

En el documento, Leyva afirma que el presidente Gustavo Petro busca “mostrarse como víctima” de su homólogo estadounidense y otros servidores públicos.

“Señora Fiscal General: el señor Petro ha pretendido llamar la atención del mundo entero a expensas del presidente Donald J. Trump. Esto con el propósito de mostrarse como víctima de su Jefe de Estado, Señora Fiscal, de otros servidores públicos de USA y de la política estadounidense en general. Ya había intentado similar pretensión como bien pudo usted apreciarlo tras haber asumido el conocimiento y valoración de la acusación presentada por mí a usted, Señora Fiscal General, el pasado 25 de septiembre”, expresó.

Y añadió: “el hoy Presidente Petro, que puede proseguir conspirando en su país como si se tratara de un juego menor. Convencido está de que haciendo del presidente Donald J. Trump y de Estados Unidos de América el hazmerreir del momento, gana aplausos y popularidad internacional igual que en mi país, Colombia. Pero se equivoca”.

Asimismo, afirmó a fiscal que las actuaciones realizadas por el presidente Petro en territorio estadounidense deben ser investigadas, pues considera que se trató de “una clara y directa exhortación de su parte a miembros de las fuerzas militares de USA a violar su juramento y a desconocer la cadena de mando”.

Por ello, solicitó a la fiscal general Bondi abrir las investigaciones necesarias para que se establezcan las violaciones de las normas jurídicas norteamericanas en que pudo haber incurrido el presidente Petro.

“Debe establecerse si su conducta tipifica antijuridicidades recogidas en normativas o leyes federales de su país. Y de ser el caso, se proceda de conformidad con los mandatos de los Estados Unidos de América”, manifiesta.

“Está enraizado en la necesidad de la paz, de la correcta aplicación de la ley, y del necesario mantenimiento de normales y tranquilas relaciones diplomáticas que deben esperarse entre Colombia y los Estados Unidos de América. La irresponsable, suelta y dañina retórica de Gustavo Petro, debe terminar. Señora fiscal General: se requiere pronta y cumplida justicia, a la manera que de usted se espera”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que lo invita a leer Los Doce Cuentos Peregrinos del nobel de literatura Gabriel García Márquez.

“Para terminar esta misiva pública, Gustavo Petro, permítaseme poner como post scriptum una parte tímida y respetuosamente por mí editada, del primero de Los Doce Cuentos Peregrinos de nuestro querido Gabo, escritos en sus últimos dieciocho años. Para el momento patrio que vivimos, tomémoslo como una especie de triste premonición. Si no los ha leído, Gustavo, ya está próximo a poder hacerlo”, dijo.

“Recoge en pocas páginas el final de un Jefe de Estado, abatido, perdido, lejos de la patria. Buen Viaje Señor Presidente, fue el título que Gabo le puso. A propósito de mis decires, apartes del cuento podrían tomarse como el epíteto literario de una vida, para mis entenderes, en mucho dolorosa”, puntualizó.