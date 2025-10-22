El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, convocó a una Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el recinto de Corferias, en Bogotá.

Según el orden del día publicado por la compañía, durante esta sesión se espera discutir y aprobar una modificación a los estatutos sociales de la petrolera. Los detalles de los cambios propuestos serán divulgados en los próximos días para conocimiento y análisis de los accionistas.

La reunión se realizará de forma presencial y contará con transmisión en directo vía streaming a través de la página web de Ecopetrol. Asimismo, el proceso de votación se llevará a cabo de manera electrónica, como parte de las medidas de modernización implementadas por la empresa.

Ecopetrol informó que los accionistas que no puedan asistir personalmente podrán delegar su participación mediante poder escrito, conforme a los lineamientos establecidos por la compañía y la Superintendencia Financiera.

El orden del día de la asamblea incluye los siguientes puntos: