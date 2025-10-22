El Consejo Nacional Electoral, CNE, le otorgó personería jurídica al partido Progresistas, que es líderado por la senadora oficialista María José Pizarro.

A través de una carta, el órgano electoral explicó que el Partido Mais cumplió con todas las sanciones administrativas y procesos que tenía abiertos, lo que le dio vía a libre a la escisión de Progresistas.

“En consecuencia, se CERTIFICA que, mediante Resolución No. 09111 de 2025, proferida por el Consejo Nacional Electoral, y en cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en la misma, se reconoció personería jurídica al Partido Político PROGRESISTAS”, se lee en la misiva.

Por su parte, la senadora María José Pizarro celebró el espaldarazo del tribunal electoral.

“¡Tenemos buenas noticias para el país. Hoy nace oficialmente PROGRESISTAS, una nueva fuerza del cambio, después de tantas vicisitudes”, manifestó.

El CNE ha certificado nuestra personería jurídica y con ello damos un paso más hacia la unidad del

Por otro lado, Pizarro instó al CNE a “acelerar el otorgamiento de la personería jurídica al Pacto Histórico, sin condicionamientos, para permitir el tránsito hacia una unidad plena y sin traumatismos entre las colectividades que integran el proyecto político del cambio”.