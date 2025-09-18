Hay una nueva controversia alrededor de la Casa de Nariño. Esta vez involucra a Juan Carlos Florián, pues solo horas después de que la Presidencia aceptara su renuncia como ministro de Igualdad, su hoja de vida fue publicada nuevamente para el mismo cargo.

Hay que recordar que la designación del funcionario había sido suspendida por el tribunal de Cundinamarca, días atrás, por estar faltando a la paridad de género dentro de los ministerios.

La suspensión fue catalogada por el presidente Gustavo Petro como “homofóbica”, pero terminó con la renuncia de Florián al cargo.

Ante la demanda contra el nombramiento de Florián, este argumentó que corresponde al género no hegemónico o género fluido y pidió ser llamado “ministra”. En la nueva publicación de la hoja de vida Florián seleccionó el género masculino.

El decreto 0992, firmado por el presidente Gustavo Petro, confirmó la salida de Florián y designó de manera interina a Angie Lizeth Rodríguez, directora del DAPRE, como encargada de la cartera de Igualdad. Sin embargo, hacia las 9:40 p. m. de este miércoles 17 de septiembre, la hoja de vida de Florián fue nuevamente subida al portal de Presidencia. El funcionario apenas estuvo fuera del Ejecutivo unas horas, lo que ha generado críticas y acusaciones de “maniobra política”.

Hay que destacar en el momento de primer nombramiento de Florián el gobierno no cumplía con la paridad de género en el gabinete. Pero, ahora, con la designación de Yeimi Carina Murcia como nueva ministra TIC se logra el equilibrio de género en el gabinete como lo exige la ley. Con este ajuste, el Ejecutivo tendría vía libre para volver a nombrar oficialmente a Florián en Igualdad sin que prospere alguna demanda.