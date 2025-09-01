El senador Enrique Cabrales, miembro de la bancada de oposición, expresó su rotundo rechazo a la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, al considerar que es una propuesta irresponsable fiscalmente, insostenible y que busca someter a los colombianos a una nueva reforma tributaria.

De acuerdo con Cabrales, el gasto de funcionamiento crece al doble del gasto en inversión, lo que refleja una “estructura presupuestal cada vez más rígida y poco productiva”.

“Rechazo el trámite de una dictadura tributaria.Por parte del Gobierno escuchamos excusas y cifras indefinidas, mientras insisten en un Presupuesto 2026 desfinanciado y negativo para el bolsillo de los colombianos”, aseguró el opositor.

Renglón seguido, el legislador señaló: “Detrás de la estrategia tributaria y presupuestal hay un único objetivo: recaudar $26,3 billones para sostener el derroche y la corrupción del Gobierno Petro, como lo han hecho con los recursos públicos en estos tres años. No más despilfarro, no más improvisación. Este presupuesto no prioriza lo social ni lo productivo. Por el contrario, engorda la burocracia y profundiza los desequilibrios fiscales”.

Por último, Cabrales hizo un llamado al Gobierno para que se enfoque en ejecutar el presupuesto ya aprobado y orientar los recursos a seguridad, empleo y oportunidades.