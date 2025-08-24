Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual aspirante a la Presidencia, dijo este domingo que su “presencia” en la coalición Pacto Histórico “no está garantizada”, de cara a la consulta interna del próximo 26 de octubre.

Quintero marcó distancia de un sector del Pacto Histórico al que llamó “izquierda miope y sectaria” y aseveró que este no quiere “abrir espacios” a figuras con ideas diferentes como él.

“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder”, escribió el aspirante en su cuenta de X.

Agregó que “varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta, y esa izquierda de roscas, el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de lawfare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia”.

El exalcalde de Medellín cerró su publicación con una advertencia: “No se diferencian en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos resetear: desde adentro o desde afuera”.

Hace unas semanas María José Pizarro, precandidata del Pacto Histórico, confesó que dentro de la coalición “genera ruido” las acusaciones de corrupción contra Daniel Quintero.

“En el caso de Quintero (...) tiene que demostrar que las acusaciones de corrupción que le hacen son falsas para que el progresismo esté tranquilo. Si él no logra demostrarlo, en mi criterio, eso genera un ruido muy grande al interior de la colectividad”, dijo Pizarro en entrevista con ‘El Tiempo’.

Si finalmente Daniel Quintero participa en la consulta interna del Pacto Histórico, se enfrentará con María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Susana Muhamad y Alí Bantú Ashanti.