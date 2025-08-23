El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció en la noche de este viernes su aspiración para llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 2026.

“Pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano, sin arrogancia y sin prepotencia para seguir construyendo el cambio histórico”, manifestó el legislador oficialista en el foro “El poder de la verdad”, realizado en Pasto (Nariño).

Cabe recordar que hace algunos días el Polo Democrático le pidió alsenador Iván Cepeda Castro que se uniera a la contienda electoral.

“Nos entusiasma que sea usted senador Cepeda, quien enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del Gobierno del Cambio, por estas razones le pedimos con insistencia que acepte la candidatura a la Presidencia por el movimiento Político Pacto Histórico con la plena seguridad que con usted como jefe de gobierno lograremos una Colombia Potencia Mundial de la Vida”, comunicó el Polo.

En este sentido, la colectividad indicó que el Pacto Histórico debe ser un movimiento “unitario, democrático, pluralista, autónomo, solidario, feminista, multicultural y pluriétnico, que se constituya como un vehículo político para la expresión de la unidad y la convergencia de la izquierda democrática”.