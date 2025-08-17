El líder natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, no descartó que a los cuatro precandidatos de esa colectividad se sume una quinta candidatura, luego de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

La sugerencia del expresidente fue hecha este domingo 17 de agosto durante un conversatorio del partido que aún no define quién será su candidato o si aceptarán la invitación de David Luna que le pidió a la oposición presentarse a las elecciones de 2026 con un candidato único para hacerle frente al petrismo.

Sea como sea, Uribe Vélez dejó su propuesta en manos del director del Centro Democrático y de los precandidatos –María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra- que deberán reunirse esta semana con el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño.

“Yo les ruego tener esa reunión, señor director (Gabriel Vallejo) y estimados precandidatos, el martes, si la agenda del doctor Miguel Uribe Londoño lo permite, para examinar lo siguiente: (…) Mi sugerencia respetuosa es que, si el número de cuatro precandidatos que tenemos se va a aumentar, de acuerdo con lo que se hable con el doctor Miguel Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante del partido”, señaló el expresidente durante el evento.

Uribe Londoño le dio luz verde a la reunión con los precandidatos y abrió la posibilidad de un quinto precandidato que entraría a disputarse el título de candidato del partido que podría medirse en una consulta en marzo próximo.

“Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte elegido de estas consultas, salvemos a Colombia”, afirmó durante el conversatorio.

En el sonajero está el exembajador Juan Carlos Pinzón, sin embargo, a los precandidatos no les cayó para nada bien su ingreso que aún tambalea, pese a los esfuerzos de Uribe por incluirlo.

“Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, aseguró el expresidente la semana pasada.