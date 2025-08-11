A través de un comunicado, la bancada del Centro Democrático rechazó y condenó el asesinato de su copartidario Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado contra su vida el pasado 7 de junio en el occidente de la capital del país y falleció este lunes en la misma ciudad.

Leer más: Un desfile de planetas iluminará el amanecer

“Con profundo dolor lamentamos el asesinato de nuestro hermano y compañero de bancada, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, un servidor público ejemplar, defensor incansable de la democracia, la seguridad y las libertades de todos los colombianos; que se destacó por su integridad, su firmeza en la defensa de los principios democráticos y su compromiso con el fortalecimiento institucional del país”, se lee en el boletín.

Manifiesta además el grupo de congresistas uribistas sus “más sentidas condolencias a su esposa María Claudia Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño, hijos, familiares y amigos, acompañándolos en este momento de profundo dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestro hermano Miguel”.

Advierten los legisladores que sufrieron “un magnicidio en medio de un panorama de violencia política que nuestro país no vivía desde hace más de 30 años” y agregan que “en tiempos de incertidumbre para el país, su voz firme y su liderazgo permanecerán como un faro de valentía y coherencia para el Centro Democrático y las generaciones venideras”.

Ver también: Criminal cita a joven tatuador y lo mata a tiros en el barrio El Ferry

Y concluye la bancada que su asesinato les pone de presente “la cruda realidad que enfrentamos: los grupos armados ilegales, alimentados por el negocio de la cocaína, siguen asesinando a los líderes que no dejan de alzar su voz contra la violencia. Este crimen se suma a los otros 96 líderes sociales asesinados en lo que va de este año en Colombia”.