El presidente Gustavo Petro presentó el pasado martes su polémico balance de tres años de gobierno en medio de una extensa alocución televisada.

“Este Gobierno logró bajar la línea de pobreza monetaria en Colombia a un punto histórico: 31,8% en el total nacional durante 2024, el menor porcentaje de la historia”, aseguró, admitiendo por otro lado que, no obstante, “el coeficiente de Gini por ingresos nos muestra que la desigualdad en Colombia es altísima: un país relativamente igualitario se mueve entre 0 y 30, pero entre más alto significaría que los ricos se quedan con todo. En nuestro caso fue de 0,55 que es de las mayores del mundo, si no la mayor”.

El mandatario también presentó la variación del crecimiento del ingreso, en especial de los quintiles centrales (2, 3 y 4) que es donde está el grueso de la población colombiana. Explicó que el quintil 1, que es el grupo más pobre, tiene un crecimiento real de 2,9 % mensual en sus ingresos. Es poco, porque donde está el verdadero crecimiento anual en 2023 y 2024, es en un promedio anual superior al 5 % en los quintiles 2, 3 y 4, mientras el quintil 5, el de los más ricos, tiene un crecimiento de 3,5 %.

En cuanto a las reservas estratégicas de carbón, petróleo y gas, aseveró: “Mucha crítica al petróleo, dicen que se nos bajaron las reservas, y no. En 2014 la disponibilidad de reservas era de 6 años hoy son 7 años. Durante todo el periodo del 2014 al 2024 ha estado girando entre 5 y 6 años, en 2024 7 años”.

Frente al tema educativo, afirmó el mandatario que según datos oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), en 2024 un total de 2′553.560 estudiantes se matricularon en educación superior, “la cifra más alta en la historia del país. De ese total, 1′401.639 lo hicieron en instituciones públicas, también un récord nacional. Esto representa un crecimiento acumulado de más de 190.000 nuevos cupos en programas de pregrado oficial de primer curso desde 2022, año en el que el sistema no registraba expansión alguna. Solo en 2024 se abrieron 125.441 nuevos cupos, frente a los 65.063 de 2023. Estos logros han sido posibles, en buena parte, gracias a la política de gratuidad educativa, que pasó de 724.862 beneficiarios en el primer semestre de 2022 a 1.409.225 en el primer semestre de 2025”.

Y concluyó Petro que uno de los logros más significativos es la disminución de la mortalidad infantil. En 2022 se reportaron 8.360 muertes en menores de cinco años; para 2024 la cifra bajó a 5.833, una reducción del 30,2 %. Respecto a la mortalidad perinatal (que incluye muertes en el vientre o durante el primer mes de vida), los casos pasaron de 4.455 en 2022 a 2.828 en 2025, una caída del 36,5 %. “También se han logrado avances en la lucha contra la desnutrición aguda infantil. En 2022 se registraron 406 defunciones, mientras que en 2024 solo se reportaron 224. Y en cuanto a la mortalidad materna, esta disminuyó de 278 muertes en 2022 a 199 en 2024. A la semana 26 de 2025, se han registrado 85 casos, un 40 % menos que en el mismo periodo del gobierno anterior”, puntualizó.

En respuesta, el vocero del Centro Democrático en el Senado, Carlos Meisel Vergara, advirtió que “Sigue mintiendo en las cifras Petro. La mortalidad infantil ha venido bajado en Colombia desde 1979. No has hecho nada extraordinario Petro. Desafortunadamente aquí tampoco tienes nada que mostrar. Y también han caído los nacimientos paulatinamente en el país. Y mides la mortalidad por número de casos. Así que en porcentajes no has bajado un carajo tampoco. Desafortunadamente, porque esos números sí que duelen”.

Añadió el parlamentario opositor que “la línea de mortalidad infantil viene generalmente bajando desde 1979.

Qué horror que Petro haga sus confusas diatribas con algo tan sensible para todos. Que en Colombia no muera ningún niño por ningún motivo debe ser la meta y dejar de demostrar triunfos extraordinarios que nos alejan de esa meta".

Sobre la educación superior, anotó el vocero, “según Petro: promedio de la cobertura rural es de 45,9% y el promedio de la cobertura urbana es de 51,4%. Y el promedio nacional según el, es de 57%. Si la zona rural y la urbana están por debajo del promedio nacional, entonces ¿quién carajo sube el promedio nacional de Petro?”.

Así mismo, cuestionó Meisel Vergara, “educación. Querido padre y madre de familia: Le manda a decir Petro que es mucho mejor que su hijo aprenda lenguas indígenas que Inglés. En plena época de la inteligencia artificial, Petro sugiere que para nuestros hijos será más útil aprender Embera que inglés”.

Y sentenció finalmente el legislador uribista: “Otra cifra que presentan mal.

Habla Petro de que su gran hazaña ha sido el crecimiento de la agricultura. En la gráfica que el mismo expone en su ‘alo presidente’ se puede leer la caída de otros muchos sectores del PIB. Es lógico entonces que la agricultura aumente su participación, ya que la torta se divide entre los mismos sectores y muchos de ellos decrecen continuamente su tamaño. Puede que agricultura aumente ligeramente su peso, pero eso no significa mejoría. Por no hablar del precio extraordinario del café“.