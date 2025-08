Sobre las 2 de la tarde arrancó la lectura de sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe, la cual es realizada por la jueza Sandra Heredia.

4:00 p.m. El exmandatario aseguró que en la misma audiencia sustentará su apelación y ejercerá su defensa material. Sobre la defensa técnica, señaló que esta será realizada por sus abogados en los términos que dispone la ley.

2:33 p.m. La togada procedió a realizar la lectura de la sentencia, la cual efectivamente es de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de un poco más de 3 mil millones de pesos.

Sobre la prisión domiciliaria, la togada dijo que “el acusado (Uribe Vélez) podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización, priorizando el enfoque restaurativo de la sanción, haciéndose visible, genuino y útil para el procesado”.

Asimismo, “esta medida es proporcional al comparar la gravedad del delito, la confianza ciudadana resquebrajada frente al Estado de Derecho y la imparcialidad judicial embestida con los delitos fraguados contra la administración de justicia y el peligro que representó para la ciudadanía, versus el derecho a permanecer en libertad bajo la presunción de inocencia; sucumbe la segunda prerrogativa frente al daño causado, lo justifica la restricción de la libertad”.

2:00 p.m. El inicio de la diligencia estuvo marcado por una dura pelea entre la togada y el exmandatario por la filtración de la sentencia, pues esta se conoció antes del mediodía.

“Algunos no cumplieron en mantener el fallo en reserva porque más nos demoramos en enviarlo, entre ellos los que me reportaron, también alguno de los hijos del procesado, que no tuvieron la gallardía de acompañarlo acá cuando hizo presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación”, dijo la togada sobre la filtración previa de la sentencia.

Inmediatamente, Uribe salió a la paso de las declaraciones: “señora jueza, protesto enérgicamente el tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, pero no le acepto que se meta con mi familia”.