El Gobierno tiene previsto radicar en el Congreso este martes en horas de la tarde los polémicos proyectos del Presupuesto 2026 y la nueva ley de financiamiento.

El articulado de la renta pública para el año entrante iría por los $551 billones y la reforma tributaria estaría entre $19,6 billones y $25,4 billones.

El problema para el Ejecutivo es que no tiene las mayorías en las comisiones económicas, que son las terceras y cuartas del Senado y Cámara, y por eso tuvo dificultades con el Presupuesto 2025 y con la primera ley de financiamiento.

Hace un par de semanas, el presidente Gustavo Petro advirtió que el gasto social del Presupuesto 2026 debe aumentar y que solo será viable si el Congreso aprueba una nueva ley de financiamiento: “El gasto social debe crecer. Si no hay ingresos suficientes, la financiación se llama deuda”.

Esto luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara que el monto del Presupuesto 2026 sería de $534,7 billones, es decir $11 billones más que en 2025, de los cuales $353,4 billones serían para funcionamiento y $81,9 billones para inversión.

Petro, además, alertó acerca de que “si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento –que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero–, todos van a decrecer en el 2030. (...) Y si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?“.

Y concluyó el jefe de Estado: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento. (...) El Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después”.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sostuvo en respuesta que el aumento del Presupuesto 2026 se ubicaría entre un 10 % y un 13 %, lo que podría ser interpretado de manera negativa por los inversionistas extranjeros.

“En este momento, enviar el mensaje de que lo que vamos a tener es un incremento, no sé, nuevamente del 10 o el 12 o 13% en el Presupuesto General de la Nación para el próximo año no parece que sea, digamos, una señal positiva en términos de la construcción de esa confianza y de esa confiabilidad que tenemos que dar a los mercados internacionales, porque la vamos a terminar pagando, básicamente, como intereses de la deuda que pagamos todos los colombianos con los recursos de nuestros impuestos”, dijo el líder gremial de los empresarios.

Y advirtió el presidente de la ANDI sobre las consecuencias de no respetar los límites establecidos por la regla fiscal: “Sabemos que el hecho de que estemos por fuera de la regla fiscal nos lo están cobrando los mercados internacionales. ¿Cómo nos lo cobran? Pues, básicamente, cobrándonos créditos muy costosos".

Por ahora, en la Comisión Tercera del Senado no la tiene fácil el Gobierno con el nuevo presidente Jairo Castellanos, de la ASI, quien dijo que le dará “cristiana sepultura” a la nueva tributaria; y tampoco en la presidencia de la Cuarta, que ocupa Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien aseveró que “ya hay muchos impuestos a los empresarios y a los colombianos”.

Pero en la Cámara la Casa de Nariño logró poner sus fichas en las presidencias: Wílmer Castellanos, de la Alianza Verde, en la Comisión Tercera; y Liliana Rodríguez, también verde, de la Comisión Cuarta.

En la Comisión Tercera del Senado la vicepresidenta es Karina Espinosa (liberal). Y en la Comisión Tercera de Cámara la vicepresidenta es Saray Robayo (La U).

En la vicepresidencia de la Comisión Cuarta de Senado fue designado Richard Fuelantala (AICO). Y en la Comisión Cuarta de Cámara la presidenta es Liliana Rodríguez (Alianza Verde) y el vicepresidente David Suárez (conservador).

Los tiempos clave del trámite del Presupuesto serían: hasta este martes 29 de julio se debe radicar, la devolución al Ministerio de Hacienda si aplica sería hasta el 15 de agosto, la nueva presentación con ajustes si hay devolución sería hasta el 30 de agosto, la aprobación del monto sería hasta el 15 de septiembre, el primer debate en las comisiones conjuntas sería hasta el 25 de septiembre, el inicio de las plenarias sería desde el 1 de octubre, y el segundo debate en las plenarias sería hasta la medianoche del 20 de octubre.