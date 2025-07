Dentro del Pacto Histórico irán a una consulta en el mes de octubre para elegir el candidato definitivo de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Entre los precandidatos al parecer hay diferencias, una de ellas la ha planteado Gustavo Bolívar, en referencia a Daniel Quintero.

Leer también: Reforma tributaria, el tema principal de reunión entre Petro y Lidio García en la Casa de Nariño

Bolívar, quien fue candidato para la Alcaldía de Bogotá, anunció este martes 22 de julio que incluso le pidió al comité de ética del Pacto Histórico evaluar "hasta donde se pueden aceptar candidatos con imputaciones de corrupción", refiriéndose a Quintero.

“Yo no soy el partido, yo no tomo las decisiones, creo que he sido derrotado ahí y nos han dicho, con toda razón, pues que él (Daniel Quintero) no es un condenado. Yo lo que aspiraría es que antes de marzo u octubre, cuando él se presente, haya podido aclarar si situación jurídica”, dijo en una rueda de prensa.

Bolívar aseguró que la situación de Quintero para él es “delicada”, pues “en 2022 yo hice campaña contra Rodolfo Hernández porque era imputado por corrupción. Me queda muy mal a mí decir ahora que como es de nuestro lado ahora sí vale la imputación por corrupción. No quisiera caer en esa incoherencia de apoyar a cuando en 2022 utilicé esa debilidad de un candidato para hacerle campaña al mío”.

Importante: Petro y Uribe se enfrentan en redes sociales por el juicio en contra del expresidente

Hay que recordar que dentro del partido ya hay un total de siete precandidatos para las presidenciales de 2026: María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Camilo Romero, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar.

La consulta presidencial del Pacto Histórico está programada para octubre de 2025, y su resultado será de carácter obligatorio. “Los resultados de la consulta son obligatorios para las candidaturas y para el Pacto Histórico como Movimiento Político”, indica la resolución firmada en la convención del movimiento político.