El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, renunció este domingo a su candidatura a la presidencia de la Cámara que, en medio de la ruptura de los acuerdos por parte de la coalición oficialista de la cámara baja, está para alquilar balcón este 20 de julio.

“He decidido dar un paso al costado en mi aspiración a la presidencia de la Cámara de Representantes. No porque no podamos ganar, sino porque no iré en contravía de las decisiones del Gobierno. De mi gobierno, del Gobierno que ayudé a ganar para las clases populares de Colombia y que he defendido, defiendo y defenderé hasta el último momento”, se lee en el comunicado del legislador petrista.

Agrega en la misiva Ocampo que “llegar hasta aquí les ha costado a miles: sangre, dolor y sufrimiento”, y expresa: “Quiero que mi bancada, y muchos otros compañeros de la Cámara, puedan avanzar en acuerdos que permitan sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Que puedan tener la tranquilidad de verse representados en la mesa directiva de la Cámara y en las diferentes comisiones, con total confianza”.

Esto luego de que se rompieran los acuerdos pactados en 2022 que disponían que la presidencia de la Cámara sería para el Partido Cambio Radical, y después también de que desde el Gobierno se armara, al parecer con dádivas burocráticas, una campaña de respaldo al candidato Julián López, de La U, quien también contaría con el apoyo de sectores conservadores. La U, que inicialmente había postulado a Jorge Tamayo, finalmente se decantó por López.

Por su parte, el Centro Democrático y el Partido Liberal anunciaron que respaldarían la candidatura de Néstor Leonardo Rico, de Cambio Radical, para ocupar la presidencia de la corporación.

“Aunque nuestro partido se declaró en oposición al gobierno del presidente Petro y por lo tanto no hacemos parte de los acuerdos sobre mesas directivas a los que llegaron todos los otros partidos, rechazamos categóricamente la forma en la que el Gobierno se ha inmiscuido en decisiones del resorte exclusivo de nuestra corporación, presionando y seduciendo congresistas para que deshonren los compromisos que habían asumido”, se lee en el comunicado de los uribistas.

Agregó la colectividad opositora en este sentido: “Consideramos que en medio de los alarmantes ataques del presidente Gustavo Petro a la institucionalidad y a las otras ramas del poder público, votar por el representante Rico contribuye a garantizar la independencia del poder legislativo”.