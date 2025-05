Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, se volvió a pronunciar respecto a la intención del Gobierno de Gustavo Petro de emitir por decreto la consulta popular, si el Senado no se pronuncia de nuevo sobre la iniciativa antes del primero de junio.

Cepeda tachó la intención de arbitraria por parte del mandatario nacional. Aseguró que sería saltarse no solo la decisión del Congreso, sino la del poder judicial, que es la que tiene que decidir en estos casos.

“Pues es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”, dijo Cepeda.

Por eso, el congresista anunció que en caso de que el presidente decida emitir el decreto, presentará una demanda ante el Consejo de Estado.

“Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado, estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios”, añadió.

“Le solicito respetuosamente que cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado. Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas”, aseveró.

El ministro de Interior, Armando Benedetti, fue el que advirtió que el Gobierno buscaría convocar la consulta popular vía decreto.

“Hubo una cantidad de errores por estar haciendo la jugadita, por estar con el afán, por cerrar el registro rápido, por cambiar el voto, por no anunciar lo que se lee”, expresó en Caracol Radio el ministro.