El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que el paro nacional que se desarrolla en la jornada “es convocado por las centrales obreras y la coordinadora popular”.

No obstante, el pasado 14 de mayo, una vez se hundió la consulta popular en la plenaria del Senado, se conoció un WhatsApp entre Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que este último le pregunta “¿quién convoca la huelga general?”.

Horas más tarde, el mandatario dijo en alocución desde China: “Mal paso el que ha dado una parte del Senado de la República y su presidente, y creo que es el momento de contestar, pero debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido, que ya demostró que es mayoría, tanto en las plazas públicas como en las encuestas esas que hacen, de todas las formas el pueblo colombiano ha dicho: déjenos expresar, queremos decidir sobre los derechos de la gente misma”.

Y también: “Los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar que ese día dijo, nos lo señalamos como la guía de nuestro movimiento, movimiento de la ciudadanía toda, movimiento de la República de Colombia, porque la base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del concejo municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente”.

Así mismo, el pasado 20 de mayo, en el denominado cabildo popular en Barranquilla, el jefe de Estado pronunció en su discurso: “Ya sabemos que Petro llena las plazas y qué, dicen. Ya nos acostumbramos, que sigan gritando. No, ahora no es solo gritar en una plaza pública. Yo delego el papel de dirigente popular, que hasta este momento he tenido que no es función de la Presidencia, sino de la persona, en la coordinadora nacional Popular de movimientos y organizaciones para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar sabiendo: No atacarán a la Fuerza Pública. No se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio como a Epa le pasó, porque mire lo que le pasó a Epa. El vidrio no tiene la culpa; no se ataca a los miembros de la Fuerza Pública; la orden a todos miembros de la Fuerza Pública es no levantar el arma contra el pueblo, luego el pueblo debe abrazarlos, darles tinto, café, cariño y amor, porque son hijos del pueblo, igualitos que los no uniformados”.

Y añadió: “No vamos a bloquear las necesidades mínimas de la gente, protegeremos la alimentación de las personas a las personas que necesitan atención médica etcétera, pero ustedes deciden los momentos, los días, los tiempos. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida el presidente no los atacará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo y que, si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos”.