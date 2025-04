La presidenta de la Comisión Séptima del Senado y también del Partido Conservador, Nadia Blel, acusó recibo de la polémica reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro en la célula legislativa de asuntos sociales, ofreció todas las garantías para el debate y nombró a los ponentes para el proyecto.

“Hoy hemos recibido el proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima para que inicie su trámite. Designamos como ponentes a representantes de todos los partidos que tienen asiento en esta Comisión. Como presidenta de la mesa directiva daré todas las garantías para que el debate se dé en el marco del respeto y conforme a la ley, abriendo espacios para que los distintos actores del sistema, en especial usuarios y pacientes, sean escuchados”, dijo la legisladora.

Le recomendamos: Reforma a la salud fue radicada en la Comisión Séptima del Senado

Martha Peralta, del Pacto Histórico; Norma Hurtado, de La U, y Esperanza Andrade, del Partido Conservador, serán las coordinadoras ponentes.

Y como ponentes estarán también Ferney Silva y Wilson Arias, del Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Ana Paola Agudelo, del Partido Mira; Alirio Barrera, del Centro Democrático; Berenice Bedoya, de la ASI; y Omar de Jesús Restrepo, de Comunes.

Se lee en la resolución de la célula legislativa que los ponentes tendrán 15 días calendario para elaborar la ponencia.

Entre tanto, se realizarían audiencias públicas con el sector de la salud para discutir al respecto de lo contenido en el proyecto, lo que servirá de insumo a los integrantes de la Comisión Séptima para plantear sus ponencias positivas o negativas.

Le sugerimos leer: La Contraloría enciende alertas por la situación fiscal del país

Previamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había pedido a la célula legislativa que no dilatara la discusión: “La reforma de la salud fue aprobada en la Cámara de Representantes el 6 de marzo. Dice la Ley 5ta que a los 15 días debe estar dándose el tercer debate. Han pasado 33 días y no hay ponentes. Quiero advertir que una la hundieron -la reforma laboral- firmando unos congresistas que no eran ponentes. Y, al mismo tiempo, ahora dilatan y no han puesto, todavía ponentes. Quiero llamar la atención de eso en una forma diplomática y amena”.