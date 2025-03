Pese a los reclamos de varios de los salientes ministros del gabinete, el presidente Gustavo Petro nombró al exsenador y exembajador Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, una figura controvertida, con numerosos escándalos en contra y con otros de los que ha salido avante, pero con una experiencia política y electoral indudable que, según los analistas políticos consultados por EL HERALDO, es lo que está buscando el mandatario de cara al paso de las reformas en la recta final del actual Congreso y, sobre todo, a los comicios de 2026, que pondrán un nuevo Legislativo y un nuevo presidente.

Por ahora, Benedetti ha estado reuniéndose con varias decenas de representantes de varios partidos independientes y de coalición y también estuvo en el Capitolio en medio de un recibimiento agridulce: por un lado lo saludaron los viejos amigos y el petrismo y por otro varias parlamentarias mujeres independientes lo rechazaron con carteles de “fuera” por los señalamientos en su contra de supuestas agresiones a su esposa, aunque ella afirma que nunca ha sido maltratada. Esas gestiones se verá si rindieron frutos si se reanuda el segundo debate de la reforma a la salud esta semana, pues la estrategia es convencer al primer vicepresidente de la Cámara, Jorge Tovar, para que firme el orden del día con el proyecto en él, o presentarla como una proposición y someterla a votación.

Pero también es intrigante la presencia del excongresista en la cartera de gobierno porque, de acuerdo con los audios que se conocieron meses atrás en la Revista Semana de Benedetti con la actual canciller Laura Sarabia, quien antes fuera una de las asesoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, el exparlamentario y exdiplomático, clave para el triunfo de Petro como el primer presidente de izquierda del país, puede tener información delicada, como él mismo lo advirtió, sobre la financiación de la campaña, asunto que está precisamente bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Hablan los expertos

Al respecto, Angélica Rodríguez, investigadora de la Universidad del Norte, le dijo a EL HERALDO que “el regreso de Benedetti viene acompañado de un rechazo general que incluye miembros del oficialismo, como se vio en el primer consejo de ministros televisado, diferentes sectores políticos, principalmente la oposición, y también la opinión pública. Su figura ha salido a relucir en diferentes escándalos de corrupción y a pesar de esto el presidente no se ha distanciado de él, sino que al contrario lo ha mantenido como un colaborador cercano. Con ello Petro se la juega por Benedetti no solo por toda la información que tiene de la campaña, sino por el potencial que podría tener a la hora de lograr mover los respaldos y votos que hasta el momento le han sido esquivos al presidente para sacar adelante varios de sus proyectos y reformas”.

Agregó la experta que debido a sus contactos, Benedetti puede erigirse como una pieza clave para articular alianzas en el Congreso y se convierte de esta manera en un intermediario entre el Ejecutivo y el Legislativo que podría aceitar la relación y lograr apoyos para la agenda reformista del Gobierno, que ha logrado muy pocos avances hasta el momento y ya solo le queda año y medio para mostrar resultados.

“Por otra parte, además del malestar que se ha generado en torno a su figura como político, el movimiento feminista ha levantado su voz en contra de Benedetti por acciones como el caso de violencia intrafamiliar en el que se vio involucrado y el trato dado a Laura Sarabia que quedó registrado cuando se filtraron los audios. Su claro machismo refuerza las estructuras patriarcales que predominan en el Gobierno y que son claramente contrarias con un proyecto progresista”, concluyó Rodríguez.

A su vez, el doctor en filosofía política Óscar Mejía, catedrático de la Universidad Nacional, expuso en este diario que la elección de Benedetti hay que analizarla de manera desapasionada, “porque si lo hacemos apasionadamente por supuesto lo primero es declararla absolutamente improcedente y poco efectiva, pero personalmente pienso que más que en la agenda legislativa, que de cualquier manera Benedetti sabe manejar, creo que Petro está pensando más bien en la campaña del 2026 y para eso la presencia de Benedetti es clave y definitiva: creo que Benedetti no llega a administrar ninguna agenda legislativa, aunque puede lograrlo manejando una cuestión clientelista, pero donde se va a tener que medir su eficacia es en cómo organiza las elecciones y a las fuerzas que puedan apoyar a un candidato del petrismo para el 2026″.

El ex decano de la Facultad de Derecho de la Nacional dijo que se trata de una jugada a tres bandas de Petro, donde lo menos importante es la agenda legislativa, “hasta me atrevería a decir que fuera de unos proyectos claves que pueda tener Petro, como la reforma a la salud, que probablemente no va a salir, a lo que le quiere apostar es a cómo organizar parlamentarios y fuerzas políticas disidentes en el conjunto del país para poder posicionarse al menos y aspirar a llegar al menos a una segunda vuelta”.

Aseveró el analista que Petro “tiene el 30 % sólido de apoyo, no ha bajado de ahí, y con esa cifra, si las otras fuerzas están muy disgregadas, Petro fácilmente puede poner candidato para la segunda vuelta y eso lo sabe Benedetti: si logra aglutinar sectores del liberalismo, conservatismo y La U alrededor de ciertos intereses, va a ser un protagonista para la segunda vuelta, pese a la narrativa de la derecha y muchos medios de un desprestigio estructural que puede volverse un búmeran a favor de Petro”.

Gabinete quebrado

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana, planteó en este medio que la designación de Benedetti ha incidido en resquebrajar aún más las fisuras al interior del Pacto Histórico y a generar incluso enfrentamientos entre algunos de los liderazgos al interior de la coalición: “Esto se reflejó no solo en las renuncias de algunos ministros, de cargos importantes como el director de Planeación; renuncias como consecuencia de ese consejo de ministros en que se hicieron públicas estas inconformidades en la transmisión, además en la inconformidad que han manifestado algunas de las mujeres lideresas del Pacto por las denuncias de violencia intrafamiliar y denuncias de corrupción que se han escuchado en los medios, y se refleja al interior del Pacto en otros dirigentes porque consideran que Benedetti no representa ese proyecto político con el que esperaban llegar a otros resultados concretos con la elección de Petro como presidente”.

Foto de Presidencia La semana pasada Petro presentó a su nuevo gabinete con Benedetti en el Teatro Delia Zapata.

Advierte la politóloga que “hay que reconocerle a Benedetti, y el presidente Petro lo ha hecho, la capacidad que ha mostrado como operador político, para tender puentes con actores políticos de diferentes corrientes, plantear acuerdos y poder establecer procesos de negociación con esos actores de diferentes partidos a través de los recursos de poder con que cuenta el Gobierno, pero el ambiente en que se adelantan estos procesos no es el más tranquilo, como lo pudo encontrar en el ejercicio de campaña y no lo es por los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo durante casi todo el gobierno del presidente Petro y que han roto los puentes de acuerdo, sobre todo con el Senado”.

Y pone de presente Muñoz así mismo la cercanía de las elecciones, con consultas en octubre y también con los cálculos que empiezan a hacer los congresistas, “que de una parte los distraen de las discusiones de las reformas, porque estos últimos años nunca son ideales para hacer aprobar reformas, debido a que los congresistas se ocupan de las campañas y empiezan a viajar a las regiones, pero además empiezan a hacer cálculos: cuáles son los aliados que más les puedan dar ventaja, dónde conviene más conseguir avales, de qué partidos, para lanzar a otros miembros de sus grupos políticos, sus sucesores o la posición en las listas”.

Julián Molina, nuevo ministro de las TIC

Petro anunció este sábado en sus redes sociales que el nuevo ministro de las TIC, en reemplazo de Mauricio Lizcano, será Julián Molina, quien se venía desempeñando como asesor del ex senador de La U. Molina fue desde mayo de 2023 asesor de Lizcano, ex senador del Partido de la U, quien renunció el pasado 27 de enero al cargo. Es abogado especializado en contratación pública y fue superintendente de Subsidio Familiar de 2020 a 2022 durante el gobierno de Iván Duque. Molina fue escogido de la terna enviada por el Partido de la U, en la que también figuraban Said Naví Lamk Beltrán y Jhon Alejandro Linares Cambero.

¿Quién es Armando Benedetti, el nuevo jefe de la cartera política?

Armando Alberto Benedetti Villaneda nació en Barranquilla el 29 de agosto de 1967, es comunicador social y fue congresista durante 20 años. Fue presidente del Congreso en 2010 con el aval del Partido de la U y el Partido Liberal. Luego fue asesor de la campaña de Petro, embajador de Colombia en Venezuela entre 2022 y 2023, de donde pasó a ser embajador en la FAO, luego asesor político del jefe de Estado, jefe de despacho y es el entrante ministro del Interior.

Fue en sus inicios como periodista coordinador de Telecaribe, trabajó para el diario El Tiempo y el noticiero Noticias QAP. También fue concejal de Bogotá entre 1998 y 2000 por el Partido Liberal. En 2002 fue elegido representante y en 2006 pasó al Senado. En el Congreso presentó proyectos como el del matrimonio para parejas del mismo sexo, la legalización de la eutanasia en Colombia, la ley que castiga la pornografía infantil, las medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

El 20 de julio de 2010 fue elegido presidente del Congreso con una votación de 101 votos de 102 para el periodo 2010-2011, reemplazando a Javier Cáceres Leal como presidente del Senado de la República. Benedetti ha sido señalado por agresión contra su esposa, que luego ella negó, y también ha sido mencionado en el escándalo de Fonade, del Magisterio de Córdoba, supuesto enriquecimiento ilícito y de Odebrecht, del que fue declarado inocente.