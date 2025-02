El presidente Gustavo Petro presentó el pasado jueves, en el Teatro Delia Zapata, a los nuevos miembros del Gobierno y les delegó a cado uno velar por el cumplimiento de una serie de metas y tareas.

Leer también: ¿Quién es Carlos Rosero, el nuevo ministro de la Igualdad del Gobierno Petro?

A Lena Yanina Estrada, que encabezará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le pidió “cuidar la vida y cuidar la tierra ante la humanidad toda” como “heredera de los ancestros más antiguos de este territorio” y “líder del movimiento indígena colombiano”.

Al referirse a Carlos Rosero, nuevo ministro de Igualdad y Equidad, dijo: “No está en nombre de un grupo político exclusivo, digamos, ni de una región determinada -que obviamente lo está- sino de todos los pueblos negros de este país”.

En Edwin Palma Egea, quien será el jefe de la cartera de Minas y Energía, reconoció su liderazgo sindical y la importancia que ello puede tener para llevar al país a un cambio profundo y democrático.

A Yannai Kadamani, nueva ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes la saludó como representante de otra serie de diversidades, gracias a su origen libanés -por parte de su padre- y le dio la instrucción de continuar liderando, desde el Ministerio, la recuperación del hospital San Juan de Dios, no solo en su componente arquitectónico, como patrimonio cultural de la Nación, sino en el talento humano que se requiere para revivirlo plenamente, “con médicos y médicas” como el “primer centro de salud pública de América”.

A Patricia Duque Cruz, quien dirigirá el Ministerio del Deporte le dijo que “esperamos actividad física en los colegios” y que esa debe ser la prioridad.

Al general (r) Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa, le solicitó “que las armas no disparan al pueblo”. Aclaró el mandatario que “eso es lo que buscamos”, porque “cuando las armas disparan al pueblo no hay democracia, estamos en otra cosa, y Bolívar, que al final es el inspirador militar de Colombia, lo dijo a la perfección: ‘Maldito es el soldado que apunte su arma contra el pueblo’”.

Importante: Luz María Zapata dejará su cargo como directora de Asocapitales

A Rayan El Barkcacji Abou Trabi, quien será embajador de Colombia ante el reino de Arabia Saudita y a Odette Yidi, embajadora de Colombia en Qatar, les pidió que se sigan fortaleciendo los lazos con esa región del planeta.

El mandatario saludó, por último, a Armando Benedetti, como nuevo ministro del Interior, a Angie Lizeth Rodríguez, como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y a Jorge Lemus, como nuevo director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).

Se trata del tercer remezón ministerial de Petro que ya cobró el cargo de 11 jefes de cartera, es decir el 57% del gabinete. En dos años y medio de gobierno, el gabinete ha tenido 55 miembros, y aún hay nombres y renuncias por confirmar. Además, ya no queda ningún ministro del gabinete original. Y las carteras del Interior, Transporte y Deporte, con cuatro cambios, son las más movidas.

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, comentó que “es increíble cómo Petro, en lugar de exigir excelencia y preparación a su gabinete, termina normalizando la mediocridad. En cualquier otro país serio, un ministro de Educación que no logra completar una maestría sería motivo de cuestionamiento, pero en Colombia, Petro no solo lo respalda, sino que justifica su fracaso con el suyo propio. Esto deja en evidencia la falta de compromiso del Gobierno con la educación de calidad. ¿Cómo se supone que alguien que no pudo superar una maestría lidere el sector educativo? La educación debe estar en manos de los mejores, no de quienes ven el fracaso como un mérito”.

Por su parte, el congresista Alejandro Toro, del Pacto Histórico, expresó: “Qué orgullo un ministro de Minas y Energía que viene del sector desde las entrañas @PalmaEdwin y la primera ministra del Medio Ambiente, académica, indígena y del Amazonas @LenAmazonas. Gran acierto del presidente Gustavo Petro.

De interés: Congreso decidirá la semana entrante si acepta la renuncia de César Lorduy al CNE

Un gran equipo de gabinete que ayude a reelegir el proyecto”.

De otro lado, el exviceministro Rafael Nieto Loaiza dijo este viernes en la emisora La FM: “Sigue siendo un gabinete caníbal, lleno de luchas internas. La más visible es la de los izquierdistas radicales con Benedetti y Sarabia. (...) Petro sigue siendo un presidente chantajeado. (...) Es un gabinete de ignorantes y mediocres”.

Y la senadora Aída Quilcué, de MAIS, saludó “el nombramiento de la compañera Lena Estrada Añokazi del pueblo Uitoto Mekana, como la primera mujer indígena en ser ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El gobierno del presidente Gustavo Petro en unidad con los principios, fuerza y compromiso de los Pueblos Indígenas de Colombia por la defensa de la Madre Tierra”.