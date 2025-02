En medio de la convención nacional del Partido Cambio Radical, realizada este jueves en la isla de San Andrés, los congresistas de la colectividad le pidieron al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que se lance a la Presidencia de la República.

La idea, dijeron, es que “lidere la reconstrucción del país en materia de orden público, desarrollo y crecimiento económico”.

Los parlamentarios de oposición se mostraron muy preocupados por la situación que vive Colombia “frente a la escalada violenta, el inminente colapso del sistema de salud y el avance de los proyectos de ley presentados por el gobierno Petro”

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa señaló que “Cambio Radical continúa en la oposición presentando argumentos de por qué no convienen muchas de las Petroreformas, y también insistiendo en que podemos construir una hoja de ruta para recuperar la senda del desarrollo y el progreso. Nos corresponde revertir el daño que le ha causado este gobierno al país y por supuesto la afectación a millones de colombianos”.

Y la representante Carolina Arbeláez advirtió que “no es un secreto que hoy el país atraviesa por un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Lo que va a pasar a futuro va a ser muy difícil si no llega una persona con su carácter, con su talante, con su experiencia y su capacidad a reconstruirlo. Yo me quiero sumar al llamado que hace el representante Julio César Triana de pedirle que asuma ese reto y que nos permita a nosotros postularlo, promocionarlo, salir a la calle a decir que no hay otro candidato como usted capaz de coger las riendas del país y recomponerlo en el 2026″.

Vargas Lleras no pudo asistir por recomendación médica, ya que padece de una seria virosis, pero la colectividad anunció que el líder natural de Cambio Radical reanudará su agenda próxima semana en Santander.

También en la convención los congresistas ratificaron nuevamente a Germán Córdoba como director del partido.