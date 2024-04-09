Una fuerte polémica se formó este martes en el país luego de que varios medios advirtieran de la existencia de lo que serían un borrador de reforma constitucional que otorgaría facultades extraordinarias, durante dos años, al presidente Gustavo Petro para, entre otros asuntos, otorgar perdón judicial, previo estudio de un equipo jurídico y excluyendo los delitos de lesa humanidad, a cambio de verdad y reconciliación en el marco del conflicto armado.

La iniciativa de acto legislativo contempla además la posibilidad de solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la apertura de nuevos macrocasos para esclarecer violaciones de derechos humanos como parte de una política de Estado.

Así mismo, se plantea que los individuos responsables de delitos contra el erario público devuelvan los fondos sustraídos como condición para recibir el perdón.

Sin embargo, los beneficiados deben comprometerse a no reincidir en delitos, ya que cualquier infracción posterior resultaría en la pérdida de los derechos adquiridos.

Y, finalmente, el proyecto prevé la creación de un tribunal de cierre para actores democráticos, que estará encargado de estudiar los casos y garantizar el perdón judicial como parte de un acuerdo político nacional.

Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al tema en la plenaria del Congreso de este martes en conmemoración del Día de las Víctimas.

'La violencia en nuestro país ha sido entre hermanos, ha dejado cientos de muertos y millones de víctimas. No hemos sido capaces de frenarla. Necesitamos escucharnos y tener el alma abierta al perdón. Para ello, necesitamos la verdad, no debemos temerle. La justicia es mucho más que castigar, es reconocer que podemos superar los daños hechos a la sociedad. El día que este país entienda el alcance de la verdad, la reparación y los consensos. Ese día, tendremos menos víctimas y las madres no llorarán a sus hijos', dijo el jefe de la cartera política en el Salón Elíptico.

Luego en sus redes sociales precisó que 'el presidente ha hablado de una ley de reconciliación si somos capaces de hacer un acuerdo nacional, pero esa es una propuesta política y no hay proyecto sobre la misma, y por lo menos, en el Ministerio del Interior nadie trabaja en desarrollar ese texto'.

No obstante, desde distintos sectores políticos criticaron el asunto. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió: 'Conmemoración del Día de las Víctimas: Pongamos en la constitución de facultades presidenciales para poner punto final con impunidad para todos los criminales, incluyendo por delitos de corrupción. Este grito en el silencio que ronda hace meses ¿Quién lo apoya?'.