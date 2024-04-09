La plenaria de la Cámara aprobó la mitad de la reforma a la educación en segundo debate al darle su aval a 24 de los 44 artículos que componen el proyecto de ley estatutaria.

En el debate, que duró más de seis horas, se avanzó en la iniciativa que según el Ministerio de Educación busca regular el derecho fundamental a la educación en todos los niveles, para garantizar la trayectoria completa desde la educación inicial hasta la superior.

Al respecto, la jefa de la cartera del ramo, Aurora Vergara, agradeció 'a los honorables representantes a la Cámara de todas las bancadas por los valiosos aportes que han hecho para fortalecer el proyecto de ley estatutaria a la educación a través de más de 600 proposiciones. Logramos avanzar con la votación de la mayoría del articulado en un ambiente de respeto por las diferencias, donde ha primado el bien común y los consensos en torno al presente y futuro de la educación en Colombia'.

En la jornada aprobaron temas como la formación integral; el derecho fundamental para el campesinado y personas en la ruralidad, las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y gitanas, así como para las personas privadas de la libertad y víctimas del conflicto armado. De igual manera, garantizar el bienestar integral y la dignificación de la labor docente y directivo docente.

En este sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó la participación de todos los sectores políticos de la Cámara de Representantes y afirmó que el Gobierno Nacional ha insistido en el consenso y la concertación como herramientas para lograr los cambios que el país necesita.

