Caracol TV

La decisión la tomó un fiscal de la Unidad Anticorrupción. La diligencia fue citada para el próximo 8 de febrero a las 9 a.m., y en esta Avendaño deberá explicar la destinación de 150 millones de pesos que le entregó para sus campañas políticas la ex congresista Yidis Medina Padilla y que no fueron reportadas en la contabilidad presentada ante el Consejo Nacional Electoral.

Avendaño fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 8 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de cohecho e enriquecimiento ilícito derivados del llamado escándalo de la ‘yidispolítica’.