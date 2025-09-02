La historia de resiliencia de una estadounidense de 28 años a la que le fue detectado un tumor cerebral hace cuatro años le ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales y medios de comunicación.

La vida de la joven Nicole Cutler cambió para siempre en 2021 durante un vuelo desde el estado de California hasta la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts (EE. UU.). De un momento a otro perdió la audición en su oído derecho. No se alarmó de inmediato porque pensó que solo tenía el oído tapado debido a la presión del aire dentro del avión. Sin embargo, el tiempo pasaba y aún no podía escuchar nada de su lado derecho.

“Inicialmente, pensé que mis oídos se habían tapado, pero cuando mi esposo probó un auricular en mi oído derecho y lo subió al máximo volumen, no escuché nada; comprendimos que algo pasaba”, recordó la mujer en una entrevista.

Al llegar a Boston buscó ayuda médica y fue sometida a una resonancia magnética y otros estudios para determinar por qué había perdido la audición sin razón aparente.

Fue diagnosticada con tumor cerebral

Lo que arrojaron los resultados es que Nicole Cutler tenía un tumor que llevaba alojado en su cerebro unos 15 años.

“Mis resultados de la MRI mostraron que tenía un tumor del tamaño de una palta presionando mi cerebro. Fue un momento aterrador, solo quería regresar a casa con mi familia”, dijo a ‘The New York Post’.

El diagnóstico fue un neurinoma del acústico, que es un tumor no canceroso en el nervio principal que va del oído interno hasta el cerebro, según explica ‘Mayo Clinic’ en su sitio web.

Nicole Cutler señaló que este diagnóstico explicaba varios problemas de salud que tuvo desde la infancia. “Siempre fui muy torpe de niña. Tuve huesos rotos, vértigo y estaba perdiendo la audición. El tumor había estado creciendo dentro de mi cabeza durante todos estos años”, sostuvo.

A partir de entonces comenzó un largo periodo de tratamiento que incluyó varias intervenciones quirúrgicas, la primera en 2021, cuando lograron extirpar la mitad del tumor. No obstante, cada cirugía le dejaba importantes secuelas de las que también debía recuperarse.

“Pasé semanas en el hospital y meses en rehabilitación intensiva. Después de cada neurocirugía, tuve que reaprender las partes más básicas de la vida. Las cosas en las que la gente rara vez piensa dos veces, como masticar, sonreír, reír, cerrar los ojos, vivir siendo medio sorda e incluso volver a caminar”, manifestó a ‘The Brain Tumour Charity’.

En 2023 los médicos detectaron que el tumor había vuelto a crecer, por lo que sometieron a la joven a tratamiento con radioterapia y en 2024 la operaron de nuevo. Como consecuencia, Nicole Cutler perdió la movilidad de su rostro y fue intervenida otra vez.

“Me sometí a un injerto nervioso importante: una cirugía en la cara y la pierna. Los médicos me extirparon el nervio sensitivo del pie y la pierna izquierdos y lo colocaron en la cara. Eso también significó aprender a caminar de nuevo, esta vez con nuevas limitaciones”, añadió la mujer.

Nicole Cutler ahora corre maratones

Después de años de tratamiento y difícil recuperación, Nicole Cutler quiso volver a vivir al máximo. Se propuso entonces participar en los seis maratones más importantes del mundo en homenaje a todas las personas que padecen su mismo diagnóstico y recaudar fondos para la organización benéfica The Brain Tumor Charity.

The Brain Tumour Charity Nicole Cutler corriendo una maratón.

Aunque sigue bajo control médico para verificar con frecuencia el crecimiento del tumor, Nicole Cutler ya ha logrado correr los maratones de Boston, Londres, Chicago y Nueva York.

“Este viaje ha sido brutal. He perdido partes de mí, pero también he encontrado algo más profundo: fuerza, propósito y un poderoso sentido de comunidad”, expresó emocionada.