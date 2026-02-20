Luego que Parques Nacionales Naturales de Colombia emitiera la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 mediante la cual se ordena el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona (PNN Tayrona), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo activó los mecanismos de coordinación interinstitucional para atender la situación y avanzar hacia una reapertura segura y planificada.

La ministra Diana Marcela Morales indicó que el propósito es conocer de primera mano los hechos que dieron lugar al cierre temporal del Parque Tayrona y establecer de manera conjunta las soluciones necesarias, y para esto convocó a una mesa de articulación interinstitucional, qie se llevará a cabo el próximo lunes 23 de febrero de 2026 a las 8:00 a.m.

“La seguridad en los territorios es fundamental para el desarrollo de actividades turísticas, por ello hemos convocado a todos los actores del sector del turismo para revisar de manera articulada la situación del Parque Nacional Natural Tayrona y definir las acciones necesarias que permitan brindar continuidad y tranquilidad a visitantes y prestadores de servicios turísticos”, dijo la ministra Diana Marcela Morales.

Para esta reunión participarán miembros de Parques Nacionales Naturales de Colombia; Ministerio de Defensa Nacional; Dirección General de la Policía Nacional; Comando General de las Fuerzas Militares; Cotelco, Anato, Acotur, Acolap; Fontur y ProColombia.

El cierre del Parque Tayrona

El Gobierno nacional ordenó este martes el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos del país, ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impiden garantizar la seguridad del área protegida.

La medida busca “proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, y garantizar su seguridad”, señaló Parques Nacionales Naturales de Colombia en un comunicado.

La decisión fue adoptada tras una serie de incidentes en los accesos al parque, ubicado cerca de Santa Marta, en el departamento caribeño del Magdalena.

El pasado 11 de febrero las autoridades hicieron una operación contra ocupaciones y construcciones ilegales dentro del parque, tras la cual hubo amenazas e intimidaciones contra funcionarios a través de redes sociales y bloqueos en los accesos.

En el parque habitan pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, que consideran este territorio sagrado y con los que el Estado ha acordado tres cierres periódicos anuales para facilitar la conservación ambiental y espiritual.

Esta medida se produce un día después de que el parque reabriera tras uno de sus periodos de suspensión programada, que este año se extendió del 1 al 15 de febrero.

El primer día de apertura del parque después del cierre temporal hubo bloqueos en uno de los tres accesos principales a los senderos naturales, así como cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, alertó la institución.