A pesar del decreto de cierre temporal emitido en las últimas horas por el Gobierno nacional, comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional Natural Tayrona decidieron permitir nuevamente el ingreso de turistas por el sector de El Zaino, acción que enmarcan dentro de una protesta pacífica.

La decisión se da luego de las intervenciones y demoliciones adelantadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia al interior del área protegida. De acuerdo con voceros indígenas, estas actuaciones impactaron directamente a familias que dependen de actividades económicas desarrolladas en el parque.

Durante la manifestación, Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui – Magdalena, expresó: “Estamos aquí en propuesta pacífica, no han querido reconocernos como autoridades en el territorio. Se están vulnerando derechos al trabajo y a la vida. Requerimos al director de Parques, a la Presidencia y a los entes de control para verificar acuerdos y garantías”.

Asimismo, las comunidades indígenas plantearon como alternativa la coadministración del Tayrona entre los pueblos originarios y la entidad ambiental. En medio de la jornada, informaron que asumieron el manejo del acceso en El Zaino, incluyendo el cobro por concepto de seguro e ingreso.

Además, el cierre oficial del parque fue ordenado por motivos de seguridad y orden público. “La decisión, adoptada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional, responde a situaciones recientes registradas en los accesos y sectores del área protegida”, señaló la autoridad ambiental en un comunicado.

Finalmente, el Gobierno nacional no ha anunciado medidas adicionales frente a la reapertura promovida por las comunidades, mientras el desarrollo de la situación continúa siendo evaluado.